Senki nem számított Trump lépésére, minden megváltozhat a háborúban

Az amerikai elnök, Trump hónapokkal ezelőtt még egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem kíván részt venni az Ukrajna számára tervezett biztonsági garanciákban. Most azonban a Fehér Ház tisztviselői európai partnereiknek jelezték: Washington kész hírszerzési, felderítési és parancsnoki struktúrákkal, valamint kulcsfontosságú légvédelmi rendszerekkel segíteni a nyugati csapatokat, amelyek feladata a béke fenntartása lenne. Ez a változás áttörést jelent a tárgyalásokban.

Trump fordulatot hozott az ukrajnai béke ügyében, Washington hírszerzési és katonai támogatást ajánl fel a biztonsági garanciákhoz.

Trump és a biztonsági garanciák

Az amerikai elnök fordulatát több tényező is magyarázza. Egyre határozottabban sürgeti a háború lezárását, és közvetlenül is törekszik a feleket tárgyalóasztalhoz ültetni.

Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, hogy megállítsák a vérontást és véget vessenek a háborúnak

– hangsúlyozta a Fehér Ház egyik tisztviselője, hozzátéve:

Nemzeti érdek, hogy ezek a kérdések ne a nyilvánosság előtt kerüljenek megvitatásra.

Márciusban Franciaország és az Egyesült Királyság létrehozta a biztonsági koalíciót, amelynek célja Ukrajna védelme egy békemegállapodás után. A terv szerint több tízezer katona vehet részt földi, légi és tengeri műveletekben, valamint a tűzszünet betartásának ellenőrzésében.

Bár a nyilvánosság előtt az európai vezetők magabiztosan nyilatkoztak, a háttérben elismerték: az Egyesült Államok közreműködése nélkül a vállalás nem lehet teljes.

Trump felismerte, hogy a tartós békéhez szükség van amerikai hozzájárulásra. Türelmetlensége Vlagyimir Putyinnal szemben, valamint egyre barátságosabb viszonya Volodimir Zelenszkijhez hozzájárult ahhoz, hogy Washington most aktívabban vegyen részt a folyamatban.

Európa várakozása és a nyitott kérdések

Az európai országok hónapok óta igyekeznek biztosítani Ukrajnát arról, hogy hosszú távon is számíthat védelmi támogatásra. A kontinens vezetői emellett vállalták a védelmi kiadások jelentős növelését is, akár a GDP 5 százalékáig, ami kedvezően hatott a Fehér Ház döntéshozóira.

Bár sok kérdés még tisztázatlan – például, hogy mely országok hány katonát küldenének Ukrajnába, vagy hogy Putyin elfogadja-e a nyugati csapatok jelenlétét –, a diplomáciai tárgyalások hangulata bizakodóbb, mint korábban.

Az európai tisztviselők szerint a legnagyobb akadály, vagyis Trump korábbi elutasítása, mostanra megszűnt. Trump támogatása új lendületet adhat a békefolyamatnak, és közelebb viheti a feleket ahhoz, hogy véget érjen a több mint három és fél éve tartó háború.