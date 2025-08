Megérkezett Kína válasza Trump ultimátumára

Ahogy az Origo is beszámolt róla Indiának nem sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal és Trump 25 százalékos vámot vetett ki az Indiából érkező importárukra. Az amerikai elnök kilátásba helyezett további szankciókat is arra az esetre, ha India nem hagy fel orosz üzleti kapcsolataival. India külügyminisztériuma pénteken azt közölte, hogy az Oroszországgal való kapcsolatuk „stabil és időtálló”. Megérkezett a kínai válasz is Trump ultimátumára.

Kína nemet mondott Trump ultimátumra

Kína nyíltan szembeszállt Trump követelésével

Kína határozott álláspontot képvisel az Egyesült Államok követelésével szemben. Bár az amerikai és kínai tisztviselők számos nézeteltérésüket rendezhetik majd egy kereskedelmi megállapodás érdekében, hogy elkerüljék a büntetővámokat, egy kérdésben továbbra is nagy a nézetkülönbség. Az USA követelése, hogy Kína hagyja abba az olajvásárlást Irántól és Oroszországtól hatalmas ellenállásba ütközött.

Kína mindig biztosítani fogja energiaellátását olyan módon, amely nemzeti érdekeinket szolgálja

– írta a kínai külügyminisztérium közösségi oldalán, reagálva az Egyesült Államok 100 százalékos vámfenyegetésére. A válasz különösen figyelemre méltó, hiszen Peking és Washington is optimizmusának és jó szándékának adott hangot az elmúlt hónapokban a kereskedelmi kapcsolatok stabilizálása érdekében.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta újságíróknak, hogy az orosz olajvásárlás kérdésében a kínaiak nagyon komolyan veszik a szuverenitásukat.

Nem akarunk beavatkozni szuverenitásukba, így inkább kifizetnek 100 százalékos vámot

– mondta Bessent, aki a kínaiakat „kemény” tárgyalófélnek nevezte, majd hozzátette, hogy a kínai ellenállás nem akasztotta meg a tárgyalásokat.

Gabriel Wildau, a Teneo tanácsadó cég ügyvezető igazgatója úgy véli, kétséges, hogy Donald Trump elnök valóban bevezetné a 100 százalékos vámot Kínával szemben.

Az ilyen fenyegetések megvalósítása kisiklatná az egyeztetéseket és valószínűleg szinte nullára csökkentené az esélyét annak, hogy Trump és Hszi Csin-ping elnök bejelentsenek egy kereskedelmi megállapodást, ha ősszel találkoznak

– mondta Wildau.