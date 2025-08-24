Megdőlt a mítosz, Trump vámjai nem inflációt, hanem durva bevételt hoztak

Peter Navarro, az elnök kereskedelmi és gyártási ügyekért felelős főtanácsadója szerint az amerikai elnök teljes mértékben átalakított mindent. Donald Trump Navarro szerint egy olyan rendszerből, amely az amerikaiak ellen irányult egy olyat alkotott amely növekedést hoz Amerikának – írja a Breibart.

Navarro szerint Trump vámjai pénzt hoztak Amerikának

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Navarro szerint ezzel egyértelműen megdőlt az a mítosz, hogy a vámok inflációt okoznak.

Ez egy olyan rendszer volt, amely lehetővé tette az országok számára, hogy szisztematikusan magasabb vámokat és nem vámjellegű akadályokat vessenek ki, hatalmas kereskedelmi többletet halmozzanak fel velünk szemben, ami évi több mint egybillió dolláros kereskedelmi hiányt jelent számunkra, és Donald Trump ezt a feje tetejére állította

– fogalmazott a tanácsadó. Az igazságtalan helyzetet Navarro szerint a többi ország is elismerte, akik most lényegében önként egyeztek bele abba, hogy vámok formájában ezt az egyenlőtlenséget kiküszöbölik. Az ebből származó többlet pedig már most jelentős.

A tanácsadó szerint az Egyesült Államok eddig több mint 100 milliárd dollárt szedett be ezekből.

Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, és ez csak Donald Trump víziójának és bátorságának köszönhető

– fogalmazott Navarro.