Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Trump

Megdőlt a mítosz, Trump vámjai nem inflációt, hanem durva bevételt hoztak

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök vámjai bevételt hoznak. Ezzel Peter Navarro szerint megdőlt az a mítosz, hogy Donald Trump inflációt okozott volna tervével, ami már most is száz milliárd dollárt hozott Amerikának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpvámEgyesült Államok

Peter Navarro, az elnök kereskedelmi és gyártási ügyekért felelős főtanácsadója szerint az amerikai elnök teljes mértékben átalakított mindent. Donald Trump Navarro szerint egy olyan rendszerből, amely az amerikaiak ellen irányult egy olyat alkotott amely növekedést hoz Amerikának – írja a Breibart

Navarro szerint csak Trump vámjai pénzt hoztak Amerikának
Navarro szerint Trump vámjai pénzt hoztak Amerikának 
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Navarro szerint ezzel egyértelműen megdőlt az a mítosz, hogy a vámok inflációt okoznak. 

Ez egy olyan rendszer volt, amely lehetővé tette az országok számára, hogy szisztematikusan magasabb vámokat és nem vámjellegű akadályokat vessenek ki, hatalmas kereskedelmi többletet halmozzanak fel velünk szemben, ami évi több mint egybillió dolláros kereskedelmi hiányt jelent számunkra, és Donald Trump ezt a feje tetejére állította

– fogalmazott a tanácsadó. Az igazságtalan helyzetet Navarro szerint a többi ország is elismerte, akik most lényegében önként egyeztek bele abba, hogy vámok formájában ezt az egyenlőtlenséget kiküszöbölik. Az ebből származó többlet pedig már most jelentős. 

A tanácsadó szerint az Egyesült Államok eddig több mint 100 milliárd dollárt szedett be ezekből. 

Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, és ez csak Donald Trump víziójának és bátorságának köszönhető

– fogalmazott Navarro. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!