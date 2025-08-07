Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

Donald Trump vámháborús politikája kezd formát ölteni és az elnök már most amerikai gazdasági sikerről beszél. Trump sokat hangoztatott célja a globális kereskedelem egyensúlyának helyreállítása, az elnök újabb vámtarifa-csomagot jelentett be számos ország ellen. Trump kereskedelmi háborúja úgy tűnik, jobban bevált, mint ahogyan azt sokan várták – legalábbis egyelőre. Az USA legfontosabb kereskedelmi partnerei olyan megállapodásokba egyeztek bele, amelyek inkább az amerikai követelésekhez állnak közelebb, mint a sajátjaikhoz.

A pénzpiacok közömbösen reagáltak a megemelkedett vámokra, miközben a vámbevételek ömlenek az amerikai költségvetésbe. A közgazdászok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az amerikaiak sok termékért többet fognak fizetni, miután az új, emelt vámtarifák életbe lépnek – írja az Al Jazeera.

Trump első sikere Japánnal volt

Július végén, Donald Trump a vámháború első komoly sikerét könyvelhette el a Japánnal kötött megállapodás révén. Az egyezség például szolgált Amerika további kereskedelmi partnereinek is. Japán jelentős engedményeket tett, cserébe azonban sikerült elkerülnie a súlyosabb amerikai vámokat. Az alku értelmében Japán 550 milliárd dolláros befektetést eszközöl az USA-ban, a nyereség 90%-a az USA-t illeti majd, cserébe csak 15%-os vámok lesznek érvényben Japánnal szemben. A hírre a japán irányadó Nikkei 225 index 3,65%-ot menetelt, de a főbb autóipari részvények árfolyama is szárnyalt, némelyik több mint 10%-kal erősödött.

Japán lépett, miközben más országok – köztük az EU-s tagállamok – először inkább kivártak.

Amerika:Európa - 1:0

Írtunk róla, hogy Brüsszel megállapodása padlóra küldte az euróövezetet. A befektetői bizalom az Európai Unió iránt meredeken csökkent az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás után, mivel egyre nagyobb az aggodalom Trump vámintézkedései miatt. Az adatszolgáltató szerint a több mint húsz országban végzett heti felmérésük ezrek véleményét összesítve azt mutatta, hogy a megállapodás egy rossz alku volt, amelyben Trumpot és az Egyesült Államokat győztesnek látják az EU rovására.

A megállapodást sokan Brüsszel vereségének tekintik, és többen Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai érdekeket sejtenek mögötte.

A rossz megállapodás oka Ukrajna?

Az EU és az Egyesült Államok között létrejött új kereskedelmi megállapodás nem csupán gazdasági kérdéseket érint, hanem Ukrajna jövője és a geopolitikai biztonság is fontos szerepet játszik benne – közölte Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa. A brüsszeli biztos ezzel burkoltan elismerte, hogy a sokat bírált kereskedelmi megállapodás célja az, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítsa Kijev katonai támogatását.

Trump nemrégiben megígérte, hogy Patriot légvédelmi rendszereket fog szállítani Kijevnek, de hangsúlyozta, hogy ezekért az uniós tagállamok fognak fizetni.

