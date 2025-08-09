Hírlevél

Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán jelentette be a találkozó helyét és pontos időpontját. Trump és Putyin találkozójának helyszínéről folyamatosak voltak a találgatások.
Vlagyimir PutyinOroszországDonald TrumpAlaszka

Az Egyesült Államok elnöke és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között várva várt találkozóra jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül sor az Alaszka államban - jelentette be Donald Trump. 

Trump és Putyin Alaszkában találkozik
 Trump és Putyin Alaszkában találkozik Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

 

További részletek hamarosan következnek. Köszönjük figyelmüket!

 - írta Donald Trump közösségi oldalán.

Trump és Putyin találkozójának helyszínéről folyamatosak voltak a találgatások

Amint arról korábban beszámoltunk, a Fehér Ház és a Kreml is megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök akár már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalás pontos helyszínéről találgatások folytak, lehetséges helyszínként Budapest is felmerült. 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP

 

