Trump szerint Zelenszkij jelenléte meghiúsíthatná az alaszkai tárgyalások sikerét

Az európai vezetők eredetileg szerették volna, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én, Anchorage-ban tartott találkozóján. A terv célja az volt, hogy Európa is közvetlenül képviseltethesse magát a tárgyalásokon, és erősítse Ukrajna pozícióját, írja a Hromadske.ua.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump-Putyin találkozó

A Wall Street Journal forrásai szerint azonban Trump aggodalmát fejezte ki: attól tartott, hogy Zelenszkij jelenléte a tárgyalások legelején megakaszthatja a folyamatot.

Alternatív javaslatként felmerült, hogy a NATO főtitkára, Mark Rutte vegyen részt, de végül erről is letettek a német kancellár, Friedrich Merz és Trump közötti egyeztetések után. Ugyanakkor az európai vezetők továbbra is hangoztatták, hogy Zelenszkijnek minden Putyinnal folytatott megbeszélés részese kellene legyen. Végül abban állapodtak meg, hogy Trump először négyszemközt tárgyal az orosz elnökkel, majd ezt követően előbb Zelenszkijt, utána pedig az európai vezetőket tájékoztatja.

Területi engedményekről szóló találgatások

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Washington és Moszkva egy olyan tűzszüneti megállapodás lehetőségét vizsgálja, amely rögzítené az Oroszország által elfoglalt ukrán területek státuszát. A Wall Street Journal értesülései szerint Putyin a Trump-adminisztrációnak olyan tervet vázolt fel, amely területi engedmények fejében vetne véget a harcoknak.

Trump utalt arra, hogy egy békemegállapodás „bizonyos területcseréket” is igényelhetne, „mindkét fél érdekében”.

A tervek szerint Ukrajnának ki kellene vonnia erőit Donyeck teljes területéről, és el kellene ismernie a Krímet Oroszország szuverén részének.

Volodimir Zelenszkij elnökl 2025. augusztus 13-án Berlinben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Ukrán Elnöki Hivatal)

Kijev: „Egyetlen négyzetmétert sem adunk fel”

Zelenszkij egyértelműen kijelentette: Ukrajna nem mond le egyetlen területéről sem. Az EU-tagállamok vezetői hangsúlyozták: Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni nélküle. A tegnapi konzultáció után Trump figyelmeztette Putyint: „súlyos következmények” lesznek, ha nem hajlandó fegyverszünetet kötni Alaszkában. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy bízik egy „gyors második találkozóban” közte, Putyin és Zelenszkij között, amely akár már a jövő héten megtörténhet.







