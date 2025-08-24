Trump világos üzenetet küldött az ukrán elnöknek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, az ukránoknak küldött üdvözletében gratulált Ukrajna függetlenségi évfordulója alkalmából, és a legőszintébb jókívánságait fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és a bátor ukrán népnek – írja a zn.ua.

Zelenszkij a X közösségi oldalán tette közzé Trump levelét

Fotó: zn.ua

Az ukrán nép megtörhetetlen szellemmel rendelkezik, és országuk bátorsága sokakat inspirál. Ezen a fontos napon tudják, hogy az Egyesült Államok tiszteli a küzdelmüket, méltatja áldozataikat, és hisz az Önök jövőjében, mint független nemzetben

– írta az amerikai elnök. Trump ismételten kijelentette, hogy

eljött az idő, hogy véget vessünk az értelmetlen gyilkosságoknak.

Majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok támogatja a tárgyalásokat egy olyan rendezés érdekében, amely erős, tartós békét hoz, véget vet a vérontásnak, és megvédi Ukrajna szuverenitását és méltóságát.

Az ukrán elnök megköszönte neki az üdvözletet, és az Egyesült Államok segítségét a háborúban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy biztos abban, hogy Ukrajna és az USA közös erőfeszítéseivel véget lehet vetni a háborúnak, és valódi békét lehet elérni.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az orosz biztonsági igények elismerése nélkül nincs béke – ez a realitás.