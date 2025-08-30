Hírlevél

Rosztov

Lángba borult egy orosz város, videón mutatjuk a részleteket!

6 perce
Hatalmas tűz ütött ki Rosztov-on-Donban, amely a Rosztov Arénát is elérte. A lángokat szemtanúk a Don folyó partjáról is látták, a tűz keletkezésének okát azonban egyelőre nem tudni.
Rosztov-on-Donban hatalmas tűz ütött ki, amely elérte a Rosztov Arénát is. 

Hatalmas tűz ütött ki Rosztov-on-Donban (X)
Hatalmas tűz ütött ki Rosztov-on-Donban (X)

Szemtanúk felvételeket tettek közzé a Don folyó bal partjáról, ahonnan a lángok felcsaptak. A tűz okát egyelőre nem ismerik, a helyiek szerint előtte robbanásokat sem lehetett hallani.

A Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni – közölte az oroszországi Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata. A közlemény szerint a lángok mintegy 200 négyzetmétert felperzseltek. Az oltásban több mint 40 tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru

 

 

