Lángba borult egy orosz város, videón mutatjuk a részleteket!

Rosztov-on-Donban hatalmas tűz ütött ki, amely elérte a Rosztov Arénát is.
Szemtanúk felvételeket tettek közzé a Don folyó bal partjáról, ahonnan a lángok felcsaptak. A tűz okát egyelőre nem ismerik, a helyiek szerint előtte robbanásokat sem lehetett hallani.
A Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni – közölte az oroszországi Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata. A közlemény szerint a lángok mintegy 200 négyzetmétert felperzseltek. Az oltásban több mint 40 tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru