Lángba borult egy orosz város, videón mutatjuk a részleteket!

Rosztov-on-Donban hatalmas tűz ütött ki, amely elérte a Rosztov Arénát is.

Szemtanúk felvételeket tettek közzé a Don folyó bal partjáról, ahonnan a lángok felcsaptak. A tűz okát egyelőre nem ismerik, a helyiek szerint előtte robbanásokat sem lehetett hallani.

🔥 У Ростові після серії потужних вибухів спалахнула велика пожежа



Російські пабліки повідомляють про займання на лівому березі Дону, неподалік «Ростов Арени». Місцеві у коментарях пишуть, що перед цим чули вибухи. Раніше в місті оголосили загрозу атаки дронів pic.twitter.com/oGbPCVB8RF — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) August 29, 2025

A Rosztov Aréna közelében keletkezett tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni – közölte az oroszországi Vészhelyzeti Minisztérium regionális sajtószolgálata. A közlemény szerint a lángok mintegy 200 négyzetmétert felperzseltek. Az oltásban több mint 40 tűzoltó és 17 jármű vett részt – írja a Life.ru