Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nincs áttörés, de mindkét fél eredményesnek minősítette a tárgyalást

migráció

Újabb migránsbotrány a briteknél

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben a menedékkérők száma rekordmagas, aközben a rendőrség egyre tehetetlenebb a bűnözéssel szemben. Újabb migránsbotrány van kibontakozóban, miután egy betörőt a rendőrség egyszerűen nem tartóztatott le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációNagy-Britanniabevándorlás

Komoly problémák vannak Nagy-Britanniában a bevándorlás miatt. A migránsbandák eddig sem tisztelték a törvényt, azonban az RMX beszámolója szerint most már le se tartóztatják őket a rendőrök. 

A migráns betörés helyett az ellene tüntetőkkel voltak elfoglalva a rendőrök
A migráns betörés helyett az ellene tüntetőkkel voltak elfoglalva a rendőrök 
Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto

A legfrissebb incidens azután történt, miután egy, a Britannia Hotelben elszállásolt migráns nemes egyszerűséggel besétált egy idős nő otthonába. 

Ez önmagában már szinte nem is meglepő, miután a statisztikák szerint a bevándorlás fokozódásával a bűncselekmények száma is folyamatosan emelkedik. Ami azonban kiverte a biztosítékot ezúttal, a londoni rendőrség hozzáállása volt. A férfi ugyanis egyszerűen csak bement a lakásba, miközben egy csapat férfi követte, 

A rendőrség azonban elengedte őt, mondván: nem tudják bizonyítani a szándékosságot. 

Az eset széles körű felháborodást keltett, és tüntetők jelentek a hotel előtt, ahol több migránst is elszállásolnak. A rendőrök velük szemben azonban határozottan felléptek, miközben a betörést elkövető férfi simán csak „haza” sétált. 

Többen is arról beszéltek, hogy a feszültség tarthatatlan szintre emelkedett, lényegében az ország egy lépésre van a polgárháborútól. 

Nő a migráns probléma

A friss statisztikák szerint pedig lenne mit csinálni, ugyanis a munkáspárt kormányzása óta 50 000-re nőtt azoknak a száma, akik illegálisan átlépték az ország határát. Ezen számok miatt pedig már Keir Starmer miniszterelnökben is megingott a britek bizalma. A lakosság jelentős része szerint a kormány hamarosan képtelen lesz gátat szabni a bevándorlási krízisnek és a bűnözési hullámnak. 

A friss közvélemény-kutatások alapján a megkérdezettek 48 százaléka szerint a kormány elveszítette a harcot a bevándorlással szemben. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!