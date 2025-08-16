Újabb migránsbotrány a briteknél

Komoly problémák vannak Nagy-Britanniában a bevándorlás miatt. A migránsbandák eddig sem tisztelték a törvényt, azonban az RMX beszámolója szerint most már le se tartóztatják őket a rendőrök.

A migráns betörés helyett az ellene tüntetőkkel voltak elfoglalva a rendőrök

Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto

A legfrissebb incidens azután történt, miután egy, a Britannia Hotelben elszállásolt migráns nemes egyszerűséggel besétált egy idős nő otthonába.

Ez önmagában már szinte nem is meglepő, miután a statisztikák szerint a bevándorlás fokozódásával a bűncselekmények száma is folyamatosan emelkedik. Ami azonban kiverte a biztosítékot ezúttal, a londoni rendőrség hozzáállása volt. A férfi ugyanis egyszerűen csak bement a lakásba, miközben egy csapat férfi követte,

A rendőrség azonban elengedte őt, mondván: nem tudják bizonyítani a szándékosságot.

Az eset széles körű felháborodást keltett, és tüntetők jelentek a hotel előtt, ahol több migránst is elszállásolnak. A rendőrök velük szemben azonban határozottan felléptek, miközben a betörést elkövető férfi simán csak „haza” sétált.

Többen is arról beszéltek, hogy a feszültség tarthatatlan szintre emelkedett, lényegében az ország egy lépésre van a polgárháborútól.

Nő a migráns probléma

A friss statisztikák szerint pedig lenne mit csinálni, ugyanis a munkáspárt kormányzása óta 50 000-re nőtt azoknak a száma, akik illegálisan átlépték az ország határát. Ezen számok miatt pedig már Keir Starmer miniszterelnökben is megingott a britek bizalma. A lakosság jelentős része szerint a kormány hamarosan képtelen lesz gátat szabni a bevándorlási krízisnek és a bűnözési hullámnak.

A friss közvélemény-kutatások alapján a megkérdezettek 48 százaléka szerint a kormány elveszítette a harcot a bevándorlással szemben.