A németek többsége szerint Ukrajnának le kellene mondania a megszállt területekről

Németország polgárainak enyhe többsége úgy véli, hogy Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy feladja az oroszok által megszállt területeit a béke érdekében – derül ki a Forsa Intézet friss közvélemény-kutatásából.

Németország kormányának álláspontjával szemben a polgárok többsége engedményeket vár Ukrajnától a béke érdekében (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy „Ukrajnának késznek kell-e lennie arra, hogy átengedje a megszállt területeket Oroszországnak, ha ez szükséges a békeszerződés megkönnyítése érdekében”, a Die Welt szerint a válaszadók 52 százaléka válaszolt igennel.

Ez az álláspont leginkább a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországért (AfD) támogatói körében volt jelen, 72 százalékuk felelt igennel. Az AfD következetesen bírálta Németország Ukrajnának nyújtott támogatását.

A kormánykoalíció pártjai közül a CDU/CSU támogatóinak 43 százaléka és a Szociáldemokrata Párt (SPD) szavazóinak 48 százaléka értett egyet azzal, hogy Ukrajnának területi engedményeket kell tennie.

Berlin az orosz–ukrán háború kezdete óta kulcsfontosságú szövetségese és egyik legnagyobb katonai támogatója Ukrajnának.

Friedrich Merz német kancellár, aki több más európai vezetővel együtt részt vett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő washingtoni találkozóján augusztus 18-án, azt mondta, hogy Ukrajnát nem szabad arra kényszeríteni, hogy területeket engedjen át.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 20 százalékát tartja megszállva keleten és délen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki augusztus 15-én találkozott Trumppal Alaszkában, állítólag a békeszerződés feltételeként teljes ellenőrzést követel a részben megszállt Donyecki területet és a szinte teljesen megszállt Luhanszki területet magában foglaló Donbasz régió felett.

Bár Trump szerint a „területcserék” valószínűleg részei lesznek egy végső békeszerződésnek, hangsúlyozta, hogy csak Kijev hozhat döntéseket területi engedményekről.

Zelenszkij többször is elutasította az orosz megszállás formális elismerését vagy további területek átengedését, és teljes tűzszünetet követelt a béketárgyalások és a területi kérdésekről szóló tárgyalások előfeltételeként.