Kiderült, hogy Trump kire bízná Ukrajna biztonságát

A Politico hat amerikai és európai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump elnök kormánya inkább Európára bízná Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítását – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A lap szerint Colby védelmi helyettes államtitkár kijelentette:

A valóság az, hogy Európának kell ezt a terepen megoldania. Az Egyesült Államok nem kötelezte el magát teljes mértékben semmire.

Trump augusztus 18-án találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel a Fehér Házban, miután három nappal korábban Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Bár Anchorage-ban nem született hivatalos békemegállapodás, Trump később azt mondta: „jelentős előrelépés történt”.

A találkozók után Trump világossá tette, hogy amerikai katonák nem lesznek jelen Ukrajnában a garanciák érvényesítésére. Ehelyett egyelőre azt tervezi, hogy megszervezi Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közvetlen tárgyalását, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követhetne.

Az európai tisztviselők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a helyzet visszatérhet a korábbi, „hajlandók koalíciója” megoldáshoz, amelyben Európának kell vállalnia a fő felelősséget.