Donbász lehet a kulcs – ezen dőlhet el Ukrajna és Európa jövője

Egy biztos, hogy a legnagyobb eredmény az lenne, hogyha valóban sikerülne összehozni egy hármas találkozót az orosz, az ukrán és az amerikai elnök között. Ott már közvetlenül tudna beszélni az orosz és az ukrán fél egymással, tárgyalni a területi kérdésekről, tűzszünetről, vagy az elrabolt ukrán gyerekekről – amit von der Leyen is kiemelt az egyeztetések utáni sajtónyilatkozatban.

Ukrajna biztonsága a legfontosabb

Az elemző elmondta, hogy Washingtonban mindenki arról beszélt, hogy Ukrajna biztonságát valamilyen módon garantálni kell és itt az előrelépés az, hogy korábban Trump kizárta annak lehetőségét, hogy az amerikaiak közvetlen részt vennének ebben. Adott esetben egy békefenntartó szerepben vagy, hogy bármilyen módon megjelenjenek amerikai katonák Ukrajnában.

Most már nem zárta ki ezt Trump.

– mondta. Magyarics szerint vannak apró előrelépések, mindenki kicsit elmozdult a korábbi álláspontjáról. A szakértő rendszeresen hangsúlyozza, hogy ezeken a tárgyalásokon a felek nem azzal a pozícióval kezdenek, ahova el akarnak jutni, hanem mindenki egy olyan álláspontot foglal el kezdetben, ami meglehetősen merevnek tűnik, és utána lehet ezekből engedni és demonstrálni, hogy kompromisszumképes az illető.

Sok mindenki beszél sok mindenkivel, de pont a két legfontosabb szereplő nem beszél egymással jelen pillanatban, és korábban mindenki hangsúlyozta, hogy igazi megoldást egy orosz–ukrán megbeszélés hozhat – most erre várunk

– fejtette ki. Először talán három oldalú egyeztetések lesznek, ugyanakkor Macron hozzátette, hogy azért az európaiaknak is helye lenne a tárgyalóasztalnál. Az elemző szerint elképzelhető, hogy ezek a kétoldalú tárgyalások egy háromoldalú tárgyalássorozattá válhatnak, és utána pedig az európaiak is szerepet kapnának, hiszen Ukrajna biztonsága egyúttal Európa biztonsága is.

Jelenleg úgy tűnik, hogy Amerika részvétele mellett azért az európaiak fogják az ukrajnai biztonsági garanciák döntő részét adni

– mondta, majd a gazdasági kérdésekre és pénzügyi támogatásra terelte a szót. Adott esetben Ukrajnának egy EU-tagság perspektíváját kínálják az európai szövetségesek és jelenleg úgy tűnik, hogy a NATO-tagság az valóban lekerült a napirendről. Formailag, hogy ehelyett milyen biztonsági garanciák lesznek, egy másik kérdés.

Véleményem szerint Ukrajna hasonló szerepet tölt be az orosz stratégiai gondolkozásban, mind az európaiban. Mind a kettő Ukrajnára mintegy ütközőállamra tekint. Az oroszok Európával szemben kikötötték, – ugye ezek a vörös vonalak – hogy ne jelenjenek meg NATO-katonák Ukrajna területén (mindössze 4-500 kilométerre Moszkvától).

A szakértő elmondta, hogy az európaiak szeretnék elérni azt, hogy az oroszok ne nyerjenek valóban nagy területeket Ukrajnában. Jelenleg úgy tűnik, hogy bizonyos területek a Donbász környékén orosz kézbe kerülhetnek. Putyin már hajlandónak mutatkozik a herszoni és a zaporizzsjai területekről félig-meddig lemondani, tehát ott nem lenne orosz előrenyomulás. A Donbász területe fontosabb az ukránoknak a Donyeck–Luhanszknál, ott egyrészt 38 százalékos volt az orosz lakosság aránya, és az ukrán GDP-nek a 25 százalékát adja, plusz az ipari termelés jelentős részét.

Tehát hogyha Putyint sikerülne távol tartani ezektől a kulcsfontosságú területektől, vagy csak keveset tudna Putyin ezekből bekebelezni, akkor azt jelentené, hogy az orosz agresszió úgymond „nem fizetődött ki”

– mondta, majd hozzátette, hogy ezek mellett nyilvánvaló, hogy Putyin területeket fog nyerni. Másrészt sok európai vezető véleménye az, hogyha Putyin megszerezné Donbászt, akkor onnan jó eséllyel tudna újabb támadást indítani Ukrajna ellen és végső célként fel tudná számolni Ukrajna függetlenségét.