Donbász lehet a kulcs – ezen dőlhet el Ukrajna és Európa jövője

Augusztus 18-án Washington adott otthont annak a találkozónak, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Donald Trump amerikai elnök és több európai politikus ült tárgyalóasztalhoz. A megbeszélésen az orosz–ukrán háború befejezésének lehetséges módjáról és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról volt szó. A találkozón a fél évvel korábbi Trump–Zelenszkij egyeztetéshez képest jóval barátságosabb légkör uralkodott. Zelenszkij ezúttal öltönyben jelent meg, ezzel is kifejezve tiszteletét Trump iránt, és szokatlanul sokszor mondott köszönetet az amerikai segítségért. Arra a kérdésre viszont, hogy a békéért cserébe hajlandó lenne-e területekről lemondani, nem adott egyértelmű választ. Az európai vezetők a tárgyalás folyamán többször is kiemelték a biztonsági garanciák szükségességét. A washingtoni egyeztetést nem követte közös sajtótájékoztató, ellentétben az alaszkai találkozóval. Trump a tárgyalás után felhívta Vlagyimir Putyint, majd online bejelentette: elindult a szervezése egy Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozónak, amelyet egy amerikai kormányzati tisztviselő szerint akár Magyarországon is tarthatnak – írja a The Guardian.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, az ukrán elnökön kívül európai vezetők is részt vettek az egyeztetésen: a washingtoni tárgyalásokhoz csatlakozott Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte is. Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa válaszolt az Origo kérdéseire.
Az augusztus 18-i egyeztetésen Zelenszkij már öltönyben jelent meg. Az amerikaiak korábban azt kifogásolták, hogy az ukrán elnök nem adja meg a kellő tiszteletet és hogy nem megfelelő öltözékben jelent meg a hat hónappal ezelőtti amerikai egyeztetésen. A szakértő szerint Zelenszkij a korábbi esetekben inkább a közvéleményre – főleg az ukrán belpolitikára akart hatni öltözékével, bár a múltban az ukrán elnöknél fajsúlyosabb emberek is öltönyben tudtak megjelenni hasonló fontosságú tárgyalásokon.
Háborús időszakban például Churchill Jaltában, vagy Teheránban nem egy gyakorlóruhában jelent meg, de hát Zelenszkijt más fából faragták sok szempontból
– emelte ki a volt dublini nagykövet. Azzal folytatta, hogy a washingtoni egyeztetésre a külsőségek változtak, legalábbis Zelenszkij részéről, mert a Fehér Házban azért nem illendő katonai gyakorló ruhában, vagy ahhoz hasonló öltözékben megjelenni. A lényeget kiemelve a szakértő elmondta, hogy mindenki kissé visszafogott volt ahhoz képest, hogy korábban miket mondtak a nyilvánosság előtt.
Egy biztos, hogy a legnagyobb eredmény az lenne, hogyha valóban sikerülne összehozni egy hármas találkozót az orosz, az ukrán és az amerikai elnök között. Ott már közvetlenül tudna beszélni az orosz és az ukrán fél egymással, tárgyalni a területi kérdésekről, tűzszünetről, vagy az elrabolt ukrán gyerekekről – amit von der Leyen is kiemelt az egyeztetések utáni sajtónyilatkozatban.
Az elemző elmondta, hogy Washingtonban mindenki arról beszélt, hogy Ukrajna biztonságát valamilyen módon garantálni kell és itt az előrelépés az, hogy korábban Trump kizárta annak lehetőségét, hogy az amerikaiak közvetlen részt vennének ebben. Adott esetben egy békefenntartó szerepben vagy, hogy bármilyen módon megjelenjenek amerikai katonák Ukrajnában.
Most már nem zárta ki ezt Trump.
– mondta. Magyarics szerint vannak apró előrelépések, mindenki kicsit elmozdult a korábbi álláspontjáról. A szakértő rendszeresen hangsúlyozza, hogy ezeken a tárgyalásokon a felek nem azzal a pozícióval kezdenek, ahova el akarnak jutni, hanem mindenki egy olyan álláspontot foglal el kezdetben, ami meglehetősen merevnek tűnik, és utána lehet ezekből engedni és demonstrálni, hogy kompromisszumképes az illető.
Sok mindenki beszél sok mindenkivel, de pont a két legfontosabb szereplő nem beszél egymással jelen pillanatban, és korábban mindenki hangsúlyozta, hogy igazi megoldást egy orosz–ukrán megbeszélés hozhat – most erre várunk
– fejtette ki. Először talán három oldalú egyeztetések lesznek, ugyanakkor Macron hozzátette, hogy azért az európaiaknak is helye lenne a tárgyalóasztalnál. Az elemző szerint elképzelhető, hogy ezek a kétoldalú tárgyalások egy háromoldalú tárgyalássorozattá válhatnak, és utána pedig az európaiak is szerepet kapnának, hiszen Ukrajna biztonsága egyúttal Európa biztonsága is.
Jelenleg úgy tűnik, hogy Amerika részvétele mellett azért az európaiak fogják az ukrajnai biztonsági garanciák döntő részét adni
– mondta, majd a gazdasági kérdésekre és pénzügyi támogatásra terelte a szót. Adott esetben Ukrajnának egy EU-tagság perspektíváját kínálják az európai szövetségesek és jelenleg úgy tűnik, hogy a NATO-tagság az valóban lekerült a napirendről. Formailag, hogy ehelyett milyen biztonsági garanciák lesznek, egy másik kérdés.
Véleményem szerint Ukrajna hasonló szerepet tölt be az orosz stratégiai gondolkozásban, mind az európaiban. Mind a kettő Ukrajnára mintegy ütközőállamra tekint. Az oroszok Európával szemben kikötötték, – ugye ezek a vörös vonalak – hogy ne jelenjenek meg NATO-katonák Ukrajna területén (mindössze 4-500 kilométerre Moszkvától).
A szakértő elmondta, hogy az európaiak szeretnék elérni azt, hogy az oroszok ne nyerjenek valóban nagy területeket Ukrajnában. Jelenleg úgy tűnik, hogy bizonyos területek a Donbász környékén orosz kézbe kerülhetnek. Putyin már hajlandónak mutatkozik a herszoni és a zaporizzsjai területekről félig-meddig lemondani, tehát ott nem lenne orosz előrenyomulás. A Donbász területe fontosabb az ukránoknak a Donyeck–Luhanszknál, ott egyrészt 38 százalékos volt az orosz lakosság aránya, és az ukrán GDP-nek a 25 százalékát adja, plusz az ipari termelés jelentős részét.
Tehát hogyha Putyint sikerülne távol tartani ezektől a kulcsfontosságú területektől, vagy csak keveset tudna Putyin ezekből bekebelezni, akkor azt jelentené, hogy az orosz agresszió úgymond „nem fizetődött ki”
– mondta, majd hozzátette, hogy ezek mellett nyilvánvaló, hogy Putyin területeket fog nyerni. Másrészt sok európai vezető véleménye az, hogyha Putyin megszerezné Donbászt, akkor onnan jó eséllyel tudna újabb támadást indítani Ukrajna ellen és végső célként fel tudná számolni Ukrajna függetlenségét.
A várható biztonsági garanciák tekintetében a szakértő elmondta, hogy a nemzetközi közösség a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben támogatja Ukrajna katonai felkészültségét és elrettentő erejét. Itt főleg arról van szó, hogy Ukrajnát olyan katonai képességekkel akarják felruházni, ami egy esetleges újabb orosz agressziót elrettentene.
Tehát nem fokozatos valósulna meg a különböző fegyverrendszerek átadása, hanem már eleve fölszerelnék Ukrajnát olyan képességekkel, hogy adott esetben az első pillanattól kezdve komoly károkat tudjon okozni az oroszoknak – akár mélységi támadást is tudjanak intézni oroszországi célpontok ellen
– fejtette ki Magyarics. Ezután kitért rá, hogy a washingtonihoz hasonló találkozók kicsit egy jéghegyekhez hasonlítanak: a nagyobbik rész nincs nyilvánosság előtt, az láthatatlan. A résztvevők pontos részleteket nem közöltek, ahogy az alaszkai egyeztetések után se derült mindenre fény – ami a háromórás tárgyaláson elhangzott.
Mindenki szárazon akarja tartani a puskaport és az orosz–ukrán–amerikai, vagy végső soron egy orosz–ukrán–amerikai–európai találkozókon mindegyik fél szeretne úgy részt venni, hogy az összes kártyát nem terítette ki
– magyarázta az ELTE professor emeritusa.
A szakértő kitért az orosz szankciókra is: Európa a 19. szankciós csomagnál tart. Ezek hátránya, hogy a világ országainak döntő része ezeket nem tartja be: Kína, India, rengeteg ázsiai, dél-afrikai és dél-amerikai ország se. Magyarics szerint a gazdasági szankciós politikák hatékonysága megkérdőjelezhető, hogyha azok sikerességét vizsgáljuk:
Iránt se ezzel kényszerítették térdre, Irakot se, Kubát vagy Észak-Koreát se, Oroszország pedig egy teljesen más kategória.
Ukrajnában, Oroszországban, Európában és Amerikában is egyre csökken a háború támogatottsága, mert ez a világgazdaságot, az országok közötti kapcsolatokat és a nyugati szövetség kohézióját is megterheli.
Ukrajna gyakorlatilag egy csődben levő ország lélegeztetőgépen, és bár független, de még a nyugdíjat is külföldről fizetik. Így már közel sem annyira független, mint amennyire szeretne az lenni
– hangsúlyozta a szakértő.
Oroszország tekintetében elmondta, hogy gazdasági problémák ott is jelentkeztek, mivel egyszerre háborút viselni és a szankciók hatásait bírni nem könnyű feladat.
Lassanként egyre többen gondolják úgy, hogy ennél többet nem nagyon lehet kihozni ebből a háborúból és valamilyen megoldás kell. Itt a végső kérdés persze az, hogy egy olyan megoldást találjanak, hogy azt „el tudják adni otthon” az oroszok és az ukránok is.
Zelenszkijnek a három és fél éves háborút, a több százezer halottat és a hatalmas pusztítást alá kell támasztania valamivel, anélkül, hogy politikailag öngyilkosságot követne el. Az orosz részről pedig ha a Donbászt, vagy annak egy részét megszerzik, Krímet megtartják akkor Putyin győzelmet hirdethet, még ha nem is a maximális célok teljesültek – mondta lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.