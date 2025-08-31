Hamarosan kiderül, segít-e Ukrajnán az a közel négyezer ERAM rakéta, amit kapnak

Ukrajna jelentősen megerősítheti támadó képességét az Egyesült Államok döntésének köszönhetően, amely lehetővé tette 3350 ERAM rakéta eladását az országnak egy 850 millió dolláros, európai finanszírozású csomag részeként. Az Elnöki Hivatal kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint a rakéták mellett ugyanennyi navigációs modul érkezik, hogy biztosítsák a rendszer hatékonyságát – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna, Kijev, 2025. augusztus 31. (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)

Az ERAM rakéta a 460 kilométeres hatótávolságával és 225 kilogrammos repeszfejével képes páncélozott célpontok megsemmisítésére, és a nyugati haditechnológia egyik modern modelljének számít Ukrajnában. Az első F-16-os vadászgépek, amelyek képesek lesznek az ERAM rakéták indítására, már megérkeztek az országba, így akár egyszerre több rakéta bevetése is lehetséges lesz egyetlen támadás során.

A rakéták fő célpontjai az álló katonai infrastruktúrák lesznek: lőszerraktárak, parancsnoki állások, logisztikai központok és szállítási csomópontok. Bár az amerikai eredet miatt minden indítás engedélyhez kötött, a nagyszámú rakéta jelentős stratégiai előnyt biztosíthat Ukrajnának.

Emellett Ukrajna a saját nagy hatótávolságú rakétaprogramját is fejleszti: a modernizált Neptunusz cirkálórakéta mellett a hazai Flamingo rakéta 3000 kilométeres hatótávolságra képes, 1150 kilogrammos robbanófejjel. Az új képességek várhatóan gyökeresen átformálhatják Ukrajna lehetőségeit az orosz hadigépezet elleni támadások során.

Az ERAM rakéták és a hazai fejlesztések együttesen azt jelentik, hogy Ukrajna jelentős csapásmérő erőre tehet szert a következő hónapokban, ami újabb fordulatot hozhat a kelet-európai konfliktusban.