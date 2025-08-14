Ukrajna gyorsított csatlakozása továbbra is fenyegető lehetőség

Az uniós vezetők továbbra is azon dolgoznak, hogy a jelenlegi tagállamok érdekeit semmibe véve Ukrajna minél hamarabb az EU tagjává váljon, Magyarország álláspontját pedig akár jogi trükközés árán is megkerülnék.

Marta Kos bővítési biztos szerint Ukrajna elvégezte a házi feladatát (Fotó: AFP)

A legutóbbi magyar vétó is épp azért váltott ki dühös reakciókat Brüsszelben, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a következő hétéves költségvetés jelentős részét arra használta volna fel, hogy abból Ukrajna EU-csatlakozását támogassa – márpedig ez ellen a magyar polgárok határozottan felemelték a szavukat.

Ukrajna öt éven belüli csatlakozásának lehetőségét Gitanas Nauseda litván elnök pendítette meg először, aki az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján Kijevben tartott csúcstalálkozón beszélt a 2030. január 1-jei céldátumról.

Európa biztonsága Ukrajna biztonságától függ. Ezért gyorsítani kell Ukrajna csatlakozását az EU-hoz. Én 2030. január 1-jét javaslom céldátumként

– fogalmazott Nauseda.

Ursula von der Leyen pedig sietett felszállni a vonatra, és még Nausedát is túllicitálta, amikor azt mondta, hogy akár a 2030-nál korábbi csatlakozást is lehetségesnek látja.

Ukrajna érdemei alapján zajlik a csatlakozási folyamat, és ha a jelenlegi sebességgel és minőségben folytatják a reformokat, akkor akár 2030 előtt is sor kerülhet a csatlakozásra

– mondta Von der Leyen.

Ukrajna érdekeit tartják szem előtt

A sorhoz lelkesen csatlakozott az Európai Néppárt (EPP) vezetője, Manfred Weber is, aki többször is nyilvánvalóvá tette, hogy kinek az érdekeit helyezi előtérbe.

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja

– hangsúlyozta.

Weber ezt a hozzáállást természetesen az EPP tagpártjaitól, így a Tiszától és annak vezetőjétől Magyar Pétertől is elvárja.

Eközben Antonio Costa „az érdemalapú csatlakozást” emlegetve oktatta ki a több mint egy évtizede várakozó balkáni országokat, és ugyanez a kedvenc kifejezése Marta Kos bővítési biztosnak is, aki nemrég megdöbbentő interjút adott egy ukrán hírportálnak.