Ukrajna gyorsított csatlakozása továbbra is fenyegető lehetőség

Az uniós vezetők továbbra is azon dolgoznak, hogy a jelenlegi tagállamok érdekeit semmibe véve Ukrajna minél hamarabb az EU tagjává váljon, Magyarország álláspontját pedig akár jogi trükközés árán is megkerülnék.
A legutóbbi magyar vétó is épp azért váltott ki dühös reakciókat Brüsszelben, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a következő hétéves költségvetés jelentős részét arra használta volna fel, hogy abból Ukrajna EU-csatlakozását támogassa – márpedig ez ellen a magyar polgárok határozottan felemelték a szavukat.
Ukrajna öt éven belüli csatlakozásának lehetőségét Gitanas Nauseda litván elnök pendítette meg először, aki az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján Kijevben tartott csúcstalálkozón beszélt a 2030. január 1-jei céldátumról.
Európa biztonsága Ukrajna biztonságától függ. Ezért gyorsítani kell Ukrajna csatlakozását az EU-hoz. Én 2030. január 1-jét javaslom céldátumként
– fogalmazott Nauseda.
Ursula von der Leyen pedig sietett felszállni a vonatra, és még Nausedát is túllicitálta, amikor azt mondta, hogy akár a 2030-nál korábbi csatlakozást is lehetségesnek látja.
Ukrajna érdemei alapján zajlik a csatlakozási folyamat, és ha a jelenlegi sebességgel és minőségben folytatják a reformokat, akkor akár 2030 előtt is sor kerülhet a csatlakozásra
– mondta Von der Leyen.
A sorhoz lelkesen csatlakozott az Európai Néppárt (EPP) vezetője, Manfred Weber is, aki többször is nyilvánvalóvá tette, hogy kinek az érdekeit helyezi előtérbe.
Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja
– hangsúlyozta.
Weber ezt a hozzáállást természetesen az EPP tagpártjaitól, így a Tiszától és annak vezetőjétől Magyar Pétertől is elvárja.
Eközben Antonio Costa „az érdemalapú csatlakozást” emlegetve oktatta ki a több mint egy évtizede várakozó balkáni országokat, és ugyanez a kedvenc kifejezése Marta Kos bővítési biztosnak is, aki nemrég megdöbbentő interjút adott egy ukrán hírportálnak.
Kos szerint „Ukrajna elvégezte a házi feladatát”, és ősszel készen állnak az összes tárgyalási klaszter megnyitására. A bővítési biztost az sem zavarja, hogy ehhez Magyarország jóváhagyására is szükség lenne, mint mondta, a múltban is megtalálták a megoldást az ilyen helyzetekre.
Ukrajna gyorsított felvételével a magyar kormány álláspontja szerint az a legfőbb probléma, hogy ezzel a lépéssel gyakorlatilag a háborút is felvennénk az EU-ba.
Emellett óriási költséggel járna az így is súlyos gondokkal és versenyképességi problémákkal küzdő uniós tagállamok számára. A Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint az első öt évben 2500 milliárd euróba kerülne Ukrajna újjáépítése, hadseregének fenntartása és a csatlakozással járó gazdasági támogatások kifizetése. Ez az összeg pedig az EU 2025-ös költségvetésének több mint 12,5-szerese.
Magyarországra ebből 48 milliárd euró jutna, ami egy főre vetítve 2 millió forintos terhet jelentene. A magyar mezőgazdaság évente 672 milliárd forintos veszteséget szenvedne el.
És ez még csak a veszélyek pénzügyi része. Legalább ilyen fontos azonban, hogy szakértők szerint Ukrajna csatlakozása súlyos közegészségügyi kockázatokat rejthet magában, akár az egész kontinensre kiterjedő járvány is kialakulhat, a háború sújtotta országban rohamosan terjednek olyan fertőző betegségek, mint a kolera, HIV, tuberkulózis és az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumok.
Ukrajna uniós tagsága nem csupán a baktériumoknak nyitna szabad utat Európa felé, de a szervezett bűnözői csoportoknak is, ami súlyos következményekkel járna a közbiztonság helyzetére – hívja fel a figyelmet a Global Initiative nevű, svájci székhelyű szervezet elemzése, amely öt fő kockázati tényezőt azonosított.