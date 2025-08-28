Ukrajna kap céldátumot, a Nyugat-Balkán csak hitegetést

Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán a vilniusi kormány minden uniós tagállamhoz levelet intézett az EU külügyminisztereinek szeptember 1–2-i koppenhágai találkozója előtt, amelyben „részrehajlás nélküli, határozott lépésekre” szólította fel a tagországokat.
A Litvániából származó dokumentum szerint Kijevnek 2030-ra teljes jogú EU-taggá kellene válnia – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. Eközben a Nyugat-Balkán országai, amelyek már hosszú évek óta várnak a csatlakozásra, ismét háttérbe szorulnak, számukra Brüsszel csak újabb ígéreteket tartogat.
Brüsszel és a balti államok mindezt annak ellenére erőltetik, hogy Magyarország többször világossá tette: nem támogatja Ukrajna felvételét. A dokumentumban azonban már az is szerepel, hogy egy esetleges „ukránbarát kormány” Budapesten megváltoztathatná Magyarország álláspontját. Brüsszel rendszeresen próbálja befolyásolni a magyar belpolitikát, amikor stratégiai kérdésekben – így a háború és Ukrajna EU-tagsága ügyében – nem ért egyet a magyar kormánnyal.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát, és kijelentette: az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy Brüsszel politikai akarata mindennél fontosabb, még akkor is, ha ehhez a tagállamok egy része – köztük Magyarország – nem adja a hozzájárulását.
A most kiszivárgott terv érdekessége, hogy a balti kezdeményezés Magyarország belpolitikai helyzetére is utal. A levél szerint ha Magyar Péter vezetésével egy „ukránbarát kormány” alakulna Budapesten, az megváltoztathatná hazánk álláspontját. Brüsszel abban bízik, hogy a Manfred Weber vezette ukránbarát Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt esetleges kormányra kerülése esetén elhárulhat a magyar akadály Kijev uniós csatlakozása elől, hiszen Ukrajna EU-tagságát a Tisza kormányprogramja is kiemelten kezeli.
Miközben Ukrajna számára egyre konkrétabb céldátumok kerülnek napirendre, a Nyugat-Balkán országai továbbra is a várakozók listáján maradnak. Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó évtizedek óta küzdenek az uniós integrációért.
Észak-Macedónia és Albánia 2005-ben, illetve 2014-ben lett hivatalosan tagjelölt. Albániával a közelmúltban kezdődtek meg a hivatalos tárgyalások. Szerbia 2012-ben kapta meg a tagjelölti státust, és 2014-ben kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, míg Montenegró 2012-ben. Bosznia-Hercegovina 2016-ban nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Koszovó ugyan még nem tagjelölt, de 2016-ban stabilizációs és társulási megállapodás kötött az EU-val.
A magyar kormány már többször hangsúlyozta: az uniós bővítés kulcsa a Nyugat-Balkán, és hazánk számára ennek integrációja kiemelt fontosságú. A tavalyi magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamatai érdemi lendületet kaptak, de Brüsszel kettős mércéje most ismét világosan látszik.
Orbán Viktor miniszterelnök többször kijelentette: Magyarország nem támogatja Ukrajna csatlakozását, mivel az ország nem teljesíti a gazdasági és politikai előfeltételeket, ráadásul továbbra is súlyosan sértik a kárpátaljai magyar közösség jogait.
Brüsszel azonban láthatóan nem a Nyugat-Balkán integrációját, hanem Ukrajna felvételét sürgeti – minden áron. Az Európai Unió vezetése ismét kettős mércét alkalmaz, és akár a politikai nyomásgyakorlás eszközével is él, a tagállamok belpolitikáját célkeresztbe véve.
Ukrajna számára kitűzi a céldátumokat, az európai integráció számára kulcsfontosságú Nyugat-Balkán országainak pedig továbbra is csak a várakozás marad.