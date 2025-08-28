Hírlevél

Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Ukrajna

Ukrajna kap céldátumot, a Nyugat-Balkán csak hitegetést

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Litvániából kiszivárgott levél szerint Kijev 2030-ra teljes jogú EU-tag lehet, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta csak ígéreteket kapnak. Brüsszel a jelek szerint ismét kettős mércét alkalmaz, Magyarország álláspontját pedig politikai nyomásgyakorlással próbálnák megváltoztatni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaBrüsszeluniós csatlakozáscéldátumnyugat-balkánintegrációEurópai Unió

Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán a vilniusi kormány minden uniós tagállamhoz levelet intézett az EU külügyminisztereinek szeptember 1–2-i koppenhágai találkozója előtt, amelyben „részrehajlás nélküli, határozott lépésekre” szólította fel a tagországokat.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy közös sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A Litvániából származó dokumentum szerint Kijevnek 2030-ra teljes jogú EU-taggá kellene válnia – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. Eközben a Nyugat-Balkán országai, amelyek már hosszú évek óta várnak a csatlakozásra, ismét háttérbe szorulnak, számukra Brüsszel csak újabb ígéreteket tartogat.

Brüsszel mindenáron keresztülverné Ukrajna belépését

Brüsszel és a balti államok mindezt annak ellenére erőltetik, hogy Magyarország többször világossá tette: nem támogatja Ukrajna felvételét. A dokumentumban azonban már az is szerepel, hogy egy esetleges „ukránbarát kormány” Budapesten megváltoztathatná Magyarország álláspontját. Brüsszel rendszeresen próbálja befolyásolni a magyar belpolitikát, amikor stratégiai kérdésekben – így a háború és Ukrajna EU-tagsága ügyében – nem ért egyet a magyar kormánnyal.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila)

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát, és kijelentette: az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy Brüsszel politikai akarata mindennél fontosabb, még akkor is, ha ehhez a tagállamok egy része – köztük Magyarország – nem adja a hozzájárulását.

A most kiszivárgott terv érdekessége, hogy a balti kezdeményezés Magyarország belpolitikai helyzetére is utal. A levél szerint ha Magyar Péter vezetésével egy „ukránbarát kormány” alakulna Budapesten, az megváltoztathatná hazánk álláspontját. Brüsszel abban bízik, hogy a Manfred Weber vezette ukránbarát Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt esetleges kormányra kerülése esetén elhárulhat a magyar akadály Kijev uniós csatlakozása elől, hiszen Ukrajna EU-tagságát a Tisza kormányprogramja is kiemelten kezeli.

A Nyugat-Balkán tovább várakozik

Miközben Ukrajna számára egyre konkrétabb céldátumok kerülnek napirendre, a Nyugat-Balkán országai továbbra is a várakozók listáján maradnak. Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó évtizedek óta küzdenek az uniós integrációért.

Serbia's President Aleksandar Vucic (TOP) and President of the European Commission Ursula von der Leyen arrive to a joint press conference after their meeting in Belgrade on October 25, 2024. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2024. október 25-i belgrádi találkozójuk után (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

Észak-Macedónia és Albánia 2005-ben, illetve 2014-ben lett hivatalosan tagjelölt. Albániával a közelmúltban kezdődtek meg a hivatalos tárgyalások. Szerbia 2012-ben kapta meg a tagjelölti státust, és 2014-ben kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat, míg Montenegró 2012-ben. Bosznia-Hercegovina 2016-ban nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Koszovó ugyan még nem tagjelölt, de 2016-ban stabilizációs és társulási megállapodás kötött az EU-val.

A magyar kormány már többször hangsúlyozta: az uniós bővítés kulcsa a Nyugat-Balkán, és hazánk számára ennek integrációja kiemelt fontosságú. A tavalyi magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamatai érdemi lendületet kaptak, de Brüsszel kettős mércéje most ismét világosan látszik.

Magyarország álláspontja egyértelmű

Orbán Viktor miniszterelnök többször kijelentette: Magyarország nem támogatja Ukrajna csatlakozását, mivel az ország nem teljesíti a gazdasági és politikai előfeltételeket, ráadásul továbbra is súlyosan sértik a kárpátaljai magyar közösség jogait.

Upon his arrival at the European Council, Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks to journalists. The EU heads of state and government are meeting to discuss geo-economic issues and developments in Ukraine and the Middle East, in Brussels, the 26 june 2025. A son arrivee au Conseil europeen, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s adresse aux journalistes. Les chefs d Etat et de gouvernement de l UE se reunissent pour evoquer les enjeux geoeconomiques ainsi que l evolution de la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, a Bruxelles, le 26 juin 2025. (Photo by Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök újságírókkal beszél az Európai Tanács ülésére érkezve (Fotó: Hans Lucas/AFP/Serge Tenani)

Brüsszel azonban láthatóan nem a Nyugat-Balkán integrációját, hanem Ukrajna felvételét sürgeti – minden áron. Az Európai Unió vezetése ismét kettős mércét alkalmaz, és akár a politikai nyomásgyakorlás eszközével is él, a tagállamok belpolitikáját célkeresztbe véve.

Ukrajna számára kitűzi a céldátumokat, az európai integráció számára kulcsfontosságú Nyugat-Balkán országainak pedig továbbra is csak a várakozás marad.

 

