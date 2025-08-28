Ukrajna kap céldátumot, a Nyugat-Balkán csak hitegetést

Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán a vilniusi kormány minden uniós tagállamhoz levelet intézett az EU külügyminisztereinek szeptember 1–2-i koppenhágai találkozója előtt, amelyben „részrehajlás nélküli, határozott lépésekre” szólította fel a tagországokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy közös sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A Litvániából származó dokumentum szerint Kijevnek 2030-ra teljes jogú EU-taggá kellene válnia – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. Eközben a Nyugat-Balkán országai, amelyek már hosszú évek óta várnak a csatlakozásra, ismét háttérbe szorulnak, számukra Brüsszel csak újabb ígéreteket tartogat.

Brüsszel mindenáron keresztülverné Ukrajna belépését

Brüsszel és a balti államok mindezt annak ellenére erőltetik, hogy Magyarország többször világossá tette: nem támogatja Ukrajna felvételét. A dokumentumban azonban már az is szerepel, hogy egy esetleges „ukránbarát kormány” Budapesten megváltoztathatná Magyarország álláspontját. Brüsszel rendszeresen próbálja befolyásolni a magyar belpolitikát, amikor stratégiai kérdésekben – így a háború és Ukrajna EU-tagsága ügyében – nem ért egyet a magyar kormánnyal.

Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila)

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát, és kijelentette: az ukránok az Európai Unióhoz tartoznak. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy Brüsszel politikai akarata mindennél fontosabb, még akkor is, ha ehhez a tagállamok egy része – köztük Magyarország – nem adja a hozzájárulását.

A most kiszivárgott terv érdekessége, hogy a balti kezdeményezés Magyarország belpolitikai helyzetére is utal. A levél szerint ha Magyar Péter vezetésével egy „ukránbarát kormány” alakulna Budapesten, az megváltoztathatná hazánk álláspontját. Brüsszel abban bízik, hogy a Manfred Weber vezette ukránbarát Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt esetleges kormányra kerülése esetén elhárulhat a magyar akadály Kijev uniós csatlakozása elől, hiszen Ukrajna EU-tagságát a Tisza kormányprogramja is kiemelten kezeli.

A Nyugat-Balkán tovább várakozik

Miközben Ukrajna számára egyre konkrétabb céldátumok kerülnek napirendre, a Nyugat-Balkán országai továbbra is a várakozók listáján maradnak. Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó évtizedek óta küzdenek az uniós integrációért.