Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a fegyveres erők közös műveletben számolták fel Ukrajna „Szapszan” rakétaprogramját, amely szerintük Moszkva, Minszk és stratégiai létesítmények elleni csapásokra készült. Az FSZB állítása szerint a csapásokkal megsemmisítették a hosszú hatótávolságú ballisztikus rakéták gyártásához szükséges technikai bázist.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a hadsereggel közösen végrehajtott speciális művelet során súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi-ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az NV.

Ukrajna
Ukrajna augusztus 13. késő estétől augusztus 14. kora reggelig több tucat drónt indított Oroszország ellen

Az FSZB szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a programot a NATO jóváhagyásával fejlesztették.

 A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban zajlott, többek között a Pavlohradi vegyi üzemben és a Sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.

A szolgálat állítása szerint a művelet során a hosszú hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázist megsemmisítették. A védelmi minisztérium hozzátette, hogy a csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert – köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást – is megsemmisítettek, amelyek az ukrán rakétagyártó létesítményeket védték.

Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy Ukrajna ne tudjon hosszú hatótávolságú csapásmérő képességet kiépíteni, és ezzel csökkentsék az orosz terület elleni rakétatámadások kockázatát. Kijev a jelentést egyelőre nem kommentálta.

