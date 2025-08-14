Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a hadsereggel közösen végrehajtott speciális művelet során súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi-ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az NV.

Ukrajna augusztus 13. késő estétől augusztus 14. kora reggelig több tucat drónt indított Oroszország ellen Fotó: HANDOUT / TELEGRAM / @vvgladkov

Az FSZB szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a programot a NATO jóváhagyásával fejlesztették.

A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban zajlott, többek között a Pavlohradi vegyi üzemben és a Sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.

🚨BREAKING NEWS



Us President Trump:



Russians are a warrior nation.



They defeated Hitler, they defeated Napoleon.



So I asked Viktor Orban. I said, "So, can Russia be defeated by Ukraine?"



He looked at me as if to say, "What a stupid question." pic.twitter.com/HxKlNtY388 — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) August 12, 2025

A szolgálat állítása szerint a művelet során a hosszú hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázist megsemmisítették. A védelmi minisztérium hozzátette, hogy a csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert – köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást – is megsemmisítettek, amelyek az ukrán rakétagyártó létesítményeket védték.

Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy Ukrajna ne tudjon hosszú hatótávolságú csapásmérő képességet kiépíteni, és ezzel csökkentsék az orosz terület elleni rakétatámadások kockázatát. Kijev a jelentést egyelőre nem kommentálta.