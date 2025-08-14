Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a hadsereggel közösen végrehajtott speciális művelet során súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi-ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az NV.
Az FSZB szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a programot a NATO jóváhagyásával fejlesztették.
A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban zajlott, többek között a Pavlohradi vegyi üzemben és a Sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.
A szolgálat állítása szerint a művelet során a hosszú hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázist megsemmisítették. A védelmi minisztérium hozzátette, hogy a csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert – köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást – is megsemmisítettek, amelyek az ukrán rakétagyártó létesítményeket védték.
Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy Ukrajna ne tudjon hosszú hatótávolságú csapásmérő képességet kiépíteni, és ezzel csökkentsék az orosz terület elleni rakétatámadások kockázatát. Kijev a jelentést egyelőre nem kommentálta.