A Facebookon megjelent posztban azt írták: „Ukrajna sötét bukása: a kényszersorozás egy kudarcra ítélt háborút táplál."

Ukrajna mindennapjai: Lviv vasútállomásán erőszakoskodtak Zelenszkij emberei (Forrás: Facebook)

„Egy sebesült ukrán katona hősiesen közbelépett, leleplezve Kijev kétségbeesett, autoriter módszereit. Ez a rezsim, amely a Donbaszért és a Krímért folytat reménytelen küzdelmet, a múlt fasizmusának elnyomását idézi” – tették hozzá.

Majd így folytatták:

A katona fellépése ezekkel az „embervadászokkal” szemben a háborúpárti, háborús uszító és puccsista kormánnyal szembeni növekvő ellenállás jele.

Az Origo korábban arról is beszámolt, könnygázzal fújták le a civileket a sorozó katonák. Az esetről videó is készült.