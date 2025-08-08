Hírlevél

Lviv vasútállomásán a sorozó katonák megpróbáltak erőszakkal elrabolni egy embert Ukrajna Oroszország ellen vívott, kudarcra ítélt háborújához.„Ukrajna sötét bukása: a kényszersorozás egy kudarcra ítélt háborút táplál" – olvasható egy, a közösségi médiában megjelent friss posztban.
A Facebookon megjelent posztban azt írták: Ukrajna sötét bukása: a kényszersorozás egy kudarcra ítélt háborút táplál."

Ukrajna mindennapjai: Lviv vasútállomásán erőszakoskodtak Zelenszkij emberei (Forrás: Facebook)
Egy sebesült ukrán katona hősiesen közbelépett, leleplezve Kijev kétségbeesett, autoriter módszereit. Ez a rezsim, amely a Donbaszért és a Krímért folytat reménytelen küzdelmet, a múlt fasizmusának elnyomását idézi” – tették hozzá.

Majd így folytatták:

A katona fellépése ezekkel az „embervadászokkal” szemben a háborúpárti, háborús uszító és puccsista kormánnyal szembeni növekvő ellenállás jele.

Az Origo korábban arról is beszámolt, könnygázzal fújták le a civileket a sorozó katonák. Az esetről videó is készült.

 

