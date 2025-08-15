Hírlevél

Zelenszkij így hiúsítaná meg a békét, durva ukrán támadás indult

Az ukrán különleges műveleti erők augusztus 14-én csapást mértek az oroszországi Asztrahán megyében, a Kaszpi-tenger partján fekvő Olja kikötőjére – közölte az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara. Ukrajna szerint a létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központ az Iránból érkező katonai szállítmányok számára.
A támadás célpontja Ukrajna szerint egy kulcsfontosságú logisztikai központ volt, amely Iránban gyártott katonai felszereléseket szállít Oroszországba, írja a The Kyiv Independent.

kikötő, Ukrajna
Ukrajna nagy támadást indított Forrás. Google

 

Irán az orosz hadigépezet egyik fő támogatója, ballisztikus rakétákat és több ezer Shahed típusú kamikazedrónt szállított Moszkvának az Ukrajna elleni háborúban. Oroszország emellett megkezdte a drónok saját gyártású változatának, a Geran típusnak az előállítását.

Előzetes jelentések szerint a Port Olja 4 nevű hajó, amely ilyen rakományt szállított, kapott találatot az ukrán támadásban. A károk mértékét egyelőre vizsgálják. A kikötő mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán frontvonaltól. A támadás az Ukrajna által folytatott szélesebb hadművelet része, amelynek célja Oroszország légitámadási képességeinek és hadviselési erőforrásainak gyengítése.

Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha shows Israeli Foreign Minister Gideon Saar a Russian kamikaze drone Geran-2, a copy of an Iranian-made Shahed-136 unmanned aerial vehicle in Kyiv, Ukraine, on July 23, 2025. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Egy Geran-2 orosz kamikazedrón, az iráni gyártmányú Shahed-136 pilóta nélküli légi jármű másolata (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko )

Ukrajna támadásai Oroszország más térségeiben is

Az orosz hatóságok szerint ugyanazon a napon az ország több pontját is támadások érték. 

Kurszk megyében Alekszandr Hinstsein megbízott kormányzó állítása szerint egy ukrán drón lakóépületet talált el, aminek következtében egy ember meghalt, tizenkettő – köztük egy 15 éves fiatal – megsérült. A robbanás és a tűz a ház legfelső négy szintjét megrongálta, valamint kitörte a közeli lakóházak és egy iskola ablakait.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 53 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiójában. Szamara megyében, Szizrany városában – ahol a Rosznyefty egyik legnagyobb olajfinomítója működik, és üzemanyaggal látja el az orosz erőket Közép- és Dél-Oroszországban – tűz ütött ki egy dróntámadás után augusztus 15-én hajnalban.

 


 

 

