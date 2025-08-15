Zelenszkij így hiúsítaná meg a békét, durva ukrán támadás indult

A támadás célpontja Ukrajna szerint egy kulcsfontosságú logisztikai központ volt, amely Iránban gyártott katonai felszereléseket szállít Oroszországba, írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna nagy támadást indított Forrás. Google

Irán az orosz hadigépezet egyik fő támogatója, ballisztikus rakétákat és több ezer Shahed típusú kamikazedrónt szállított Moszkvának az Ukrajna elleni háborúban. Oroszország emellett megkezdte a drónok saját gyártású változatának, a Geran típusnak az előállítását.

Előzetes jelentések szerint a Port Olja 4 nevű hajó, amely ilyen rakományt szállított, kapott találatot az ukrán támadásban. A károk mértékét egyelőre vizsgálják. A kikötő mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán frontvonaltól. A támadás az Ukrajna által folytatott szélesebb hadművelet része, amelynek célja Oroszország légitámadási képességeinek és hadviselési erőforrásainak gyengítése.

Egy Geran-2 orosz kamikazedrón, az iráni gyártmányú Shahed-136 pilóta nélküli légi jármű másolata (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko )

Ukrajna támadásai Oroszország más térségeiben is

Az orosz hatóságok szerint ugyanazon a napon az ország több pontját is támadások érték.

Kurszk megyében Alekszandr Hinstsein megbízott kormányzó állítása szerint egy ukrán drón lakóépületet talált el, aminek következtében egy ember meghalt, tizenkettő – köztük egy 15 éves fiatal – megsérült. A robbanás és a tűz a ház legfelső négy szintjét megrongálta, valamint kitörte a közeli lakóházak és egy iskola ablakait.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 53 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiójában. Szamara megyében, Szizrany városában – ahol a Rosznyefty egyik legnagyobb olajfinomítója működik, és üzemanyaggal látja el az orosz erőket Közép- és Dél-Oroszországban – tűz ütött ki egy dróntámadás után augusztus 15-én hajnalban.



