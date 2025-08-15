Zelenszkij így hiúsítaná meg a békét, durva ukrán támadás indult

A támadás célpontja Ukrajna szerint egy kulcsfontosságú logisztikai központ volt, amely Iránban gyártott katonai felszereléseket szállít Oroszországba, írja a The Kyiv Independent.
Irán az orosz hadigépezet egyik fő támogatója, ballisztikus rakétákat és több ezer Shahed típusú kamikazedrónt szállított Moszkvának az Ukrajna elleni háborúban. Oroszország emellett megkezdte a drónok saját gyártású változatának, a Geran típusnak az előállítását.
Előzetes jelentések szerint a Port Olja 4 nevű hajó, amely ilyen rakományt szállított, kapott találatot az ukrán támadásban. A károk mértékét egyelőre vizsgálják. A kikötő mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán frontvonaltól. A támadás az Ukrajna által folytatott szélesebb hadművelet része, amelynek célja Oroszország légitámadási képességeinek és hadviselési erőforrásainak gyengítése.
Az orosz hatóságok szerint ugyanazon a napon az ország több pontját is támadások érték.
Kurszk megyében Alekszandr Hinstsein megbízott kormányzó állítása szerint egy ukrán drón lakóépületet talált el, aminek következtében egy ember meghalt, tizenkettő – köztük egy 15 éves fiatal – megsérült. A robbanás és a tűz a ház legfelső négy szintjét megrongálta, valamint kitörte a közeli lakóházak és egy iskola ablakait.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 53 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiójában. Szamara megyében, Szizrany városában – ahol a Rosznyefty egyik legnagyobb olajfinomítója működik, és üzemanyaggal látja el az orosz erőket Közép- és Dél-Oroszországban – tűz ütött ki egy dróntámadás után augusztus 15-én hajnalban.