Nem túl megnyugtató terv: európai katonákat küldenének a nyugatiak Ukrajnába

Ukrajna felvétele a NATO-ba és a kollektív védelem kiterjesztése amerikai és európai ellenállásba is ütközik, írja a Politico. A Fehér Ház egyértelműen kizárta az amerikai katonákat a területen, Trump pedig azt mondja: az európaiaknak kell vállalniuk az oroszlánrészt Ukrajna védelmében. Emmanuel Macron ezzel párhuzamosan francia, brit, német, török és más egységekből álló „megerősítő erőkről” beszél – levegőben, tengeren és szárazföldön –, de a küldetés mandátuma, reagálási szabályai és finanszírozása tisztázatlan – számol be róla a Politico.

Ukrajna lángokban Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Ukrajna: nyugati csapatok érkezhetnek?

Egy európai biztonsági tisztviselő figyelmeztetett, hogy minden haderőnek legalább „harci mandátumra” lenne szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország támadása esetén. Ugyanakkor a békefenntartás nem hárítható át rá, az továbbra is az ukrán hadsereg feladata lenne.

Közben a kulcsszereplők mozgástere szűk: Macron és Keir Starmer belpolitikai és gazdasági nehézségekkel küzd; Németországban a parlament dönt a katonák kiküldéséről, a Bundeswehr létszáma korlátozott; Lengyelország – bár ma már az EU legnagyobb haderejével bír – elzárkózik a csapatküldéstől, legfeljebb logisztikát vállalna.

Törökország szerepe elvben fontos lehetne, de uniós finanszírozási viták és görög–ciprusi ellenállás nehezíti. Giorgia Meloni inkább védelmi paktumot támogatna csapatok nélkül, az eszkaláció kockázatára hivatkozva.

Moszkva eközben kategorikusan elutasítja bármilyen NATO-erő ukrajnai állomásoztatását,

kiszámíthatatlan következményekkel járó eszkalációt

emlegetve.