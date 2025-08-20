Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

Ukrajna

Nem túl megnyugtató terv: európai katonákat küldenének a nyugatiak Ukrajnába

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijev csak akkor kötne békét Oroszországgal, ha azt „vasbeton” biztonsági garanciák támasztják alá. A kérdésről napok óta egyeztetnek az európai szövetségesek és az Egyesült Államok – Marco Rubio külügyminiszter vezetésével külön bizottság is alakult –, ám a megoldás továbbra is homályos. A brit kormány szerint készülnek a tervek egy úgynevezett „megerősítő erő” bevetésére Ukrajna területén a harcok lezárulta után, de egyre több a politikai és katonai kérdőjel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaharcszövetségesOroszországKijevkatonabéke

Ukrajna felvétele a NATO-ba és a kollektív védelem kiterjesztése amerikai és európai ellenállásba is ütközik, írja a Politico. A Fehér Ház egyértelműen kizárta az amerikai katonákat a területen, Trump pedig azt mondja: az európaiaknak kell vállalniuk az oroszlánrészt Ukrajna védelmében. Emmanuel Macron ezzel párhuzamosan francia, brit, német, török és más egységekből álló „megerősítő erőkről” beszél – levegőben, tengeren és szárazföldön –, de a küldetés mandátuma, reagálási szabályai és finanszírozása tisztázatlan  – számol be róla a Politico.

Ukrajna lángokban Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU
Ukrajna lángokban Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Ukrajna: nyugati csapatok érkezhetnek?

Egy európai biztonsági tisztviselő figyelmeztetett, hogy minden haderőnek legalább „harci mandátumra” lenne szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország támadása esetén. Ugyanakkor a békefenntartás nem hárítható át rá, az továbbra is az ukrán hadsereg feladata lenne. 

Közben a kulcsszereplők mozgástere szűk: Macron és Keir Starmer belpolitikai és gazdasági nehézségekkel küzd; Németországban a parlament dönt a katonák kiküldéséről, a Bundeswehr létszáma korlátozott; Lengyelország – bár ma már az EU legnagyobb haderejével bír – elzárkózik a csapatküldéstől, legfeljebb logisztikát vállalna.

 Törökország szerepe elvben fontos lehetne, de uniós finanszírozási viták és görög–ciprusi ellenállás nehezíti. Giorgia Meloni inkább védelmi paktumot támogatna csapatok nélkül, az eszkaláció kockázatára hivatkozva.

Moszkva eközben kategorikusan elutasítja bármilyen NATO-erő ukrajnai állomásoztatását, 

kiszámíthatatlan következményekkel járó eszkalációt

 emlegetve. 

A harcok folytatódnak, a szövetségesek között pedig patthelyzet alakult ki: sok a terv és a hangzatos bejelentés, ám valódi, végrehajtható garanciák még nincsenek az asztalon.

Provokáció? – NATO-tagállam területén robbant az orosz fegyver
Felmérés: Trump népszerűsége kilőtt Alaszka óta, de Zelenszkijből mindenkinek elege van
Gratulált Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!