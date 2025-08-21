Ukrajna sorsa Trump kezében van

Volodimir Zelenszkij legutóbbi amerikai látogatásán Donald Trumppal való találkozójára sem egyedül érkezett, hanem magával vitte európai szövetségeseit, Ursula von der Leyent, Mark Ruttét és más vezetőket is, mintha szüksége lenne valakire, aki fogja a kezét, hiszen Ukrajna vezetője önállóan aligha lenne tárgyalóképes. Felmerül a kérdés, vajon a közelgő Trump–Putyin–Zelenszkij csúcson is velük akar-e megjelenni – bár Trump vélhetően nem díjazná az efféle kíséretet. Az európai politikusok részvétele ugyanakkor világos célt szolgál: ott akarnak ülni az asztalnál, ha békéről van szó, és elsősorban saját geopolitikai és gazdasági érdekeiket igyekeznének bebiztosítani, hiszen ők maguk sem értik a nagyhatalmi játékokat. Dornfeld László, az Alapjogokért központ vezető elemzője válaszolt lapunk kérdésére.

Ukrajna sorsa a nyugati globalisták helyett Trump kezében van

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump békét akar Ukrajnában

A szakértő elmondta, hogy Zelenszkij láthatóan jól érzi azt, hogy Donald Trump – választási ígéreteinek megfelelően – a háború mihamarabbi lezárása törekszik, így az ukrán elnök csak a nyugat-európai vezetőkre számíthat szövetségesként a konfliktus folytatása érdekében.

Ahogy Orbán Viktor rámutatott, beszédes, hogy egyetlen kelet-közép-európai vezetőt sem vittek magukkal erre a megbeszélésre, pedig a térségünket érinti a leginkább a háború – egyelőre csak gazdasági hatásaiban, de eszkaláció esetében a frontvonal is itt húzódna.

– emelte ki, majd úgy folytatta, hogy könnyű háborúpártinak lenni Párizsban vagy Brüsszelben – biztonságos távolságra a tényleges harci veszélyektől. Ezért is jelent komoly veszélyt az, hogy vannak olyan politikai erők és politikusok a térségben, akik ugyanígy a zászlójukra tűzik Ukrajna ügyét.

Például ilyen Donald Tusk Lengyelországban, vagy hazánkban Magyar Péter – ők azok, akik a nemzeti szuverenitást feladva nyíltan idegen érdekeket képviselnek. És ennek során a magyar emberek életével játszanak

– hangsúlyozta az elemző.

Dornfeld László szerint a nyugat-európai és brüsszeli globalista vezetők kezdettől fogva igyekeznek valamilyen módon odakerülni a tárgyalóasztalhoz. Kiemelte, hogy emlékezetes volt például az, ahogyan Macron francia elnök megpróbált hívatlanul becsatlakozni Trump és Zelenszkij négyszemközti beszélgetésébe a Szent Péter bazilikában, mire az amerikai elnök gyorsan elzavarta. A nyugati vezetők túl későn értették meg azt, hogy a tárgyalásokon való részvételük egyetlen garanciája a háborúpártiságuk feladása lett volna. Orbán Viktor hiába figyelmeztette őket még időben 2024 végén, ügyet sem vetettek a szavaira.

Sőt, a magyar békemissziót, amely Európa egyetlen reális esélye lett volna a lezárásban való részvételre, nagyon komoly politikai támadások övezték Brüsszel és a nyugati globalista vezetők részéről

– mondta. A szakértő szerint így jutottunk el a mostani helyzethez: miközben Trump egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor, mint a térséget jól ismerő személy véleményét a háború lezárása kapcsán, aközben a nyugat-európai vezetőknek ki kell könyörögnie, hogy az amerikai elnök foglalkozzon velük. A brüsszeli vezetők pedig a fasorban sincsenek, Washington patrióta vezetése még ilyen gesztusértékű találkozókra sem tartja érdemesnek Ursula von der Leyent, Manfred Webert és Kaja Kallast. Az Európába visszaszorult globalisták egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy érdemi befolyást gyakoroljanak a tárgyalások menetére, ami számukra óriási veszély, hiszen teljes legitimitásukat Ukrajna katonai győzelméhez kötötték – nem véletlen, hogy az ukrán EU-csatlakozást egyre jobban igyekeznek felgyorsítani, minden lehetséges eszközzel. Ez ugyanis valamiféle győzelmi narratívát jelenthetne a számukra.

Európa azonban végletesen legyengült a globalista vezetés alatt: se politikailag, se gazdaságilag, se katonailag nem tényező a világban.

– vélekedett. Von der Leyen első elnöksége idején azt ígérte, hogy az EU a legfontosabb globális kérdésekben fogja hallatni a hangját – ma pedig már minden nagyhatalom átlép rajtuk, hatalmuk építménye pedig Európában is recseg-ropog az általános elégedetlenség hatására. Európa vagy leváltja ezt a rossz, megújulni képtelen globalista elitet vagy a 19. századi Kínához hasonlóan belép a „megaláztatások évszázadába” – fejtette ki az interjúban Dornfeld László, az Alapjogokért központ vezető elemzője.