Orbán Viktor szövetségesétől rettegnek Ukrajna támogatói

A cseh külügyminiszter, Jan Lipavsky keményen fogalmaz, ha Oroszország Ukrajna elleni háborújáról van szó. X-oldalán Vlagyimir Putyint tömeggyilkosnak nevezte, aki szerinte felelni fog háborús bűneiért. Úgy véli, a Kreml vezetője még évtizedekig veszélyt jelent Európára. A mostani prágai vezetés Brüsszel háborúpárti álláspontját követi. Babiš viszont szuverenista álláspontot képvisel.

Andrej Babiš, Orbán Viktor szövetségese, győzelme esetén gyengítheti Ukrajna uniós támogatását (Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas)

Egy diplomáciai vezetőtől szokatlan lehet a fenti nyelvezet, de nem meglepő: az elmúlt három évben Csehország Lengyelországgal és a balti államokkal együtt Ukrajna legaktívabb támogatói közé tartozott. Az ország jelentős fegyveriparral rendelkezik, és az orosz támadás után az elsők között szállított nehézfegyvereket Kijevnek. Emellett Csehország egy főre vetítve a legtöbb ukrán menekültet fogadta be – írja a Neue Züricher Zeitung.

Milliónyi tüzérségi gránát Ukrajnának

Petr Pavel államfő, a volt NATO-tábornok 2024 elején nagyszabású lőszer-kezdeményezést indított, amelyben 800 ezer tüzérségi gránátot ígért Ukrajnának – többet, mint amennyit egész Európa egy év alatt gyártott. Prága ehhez széles nemzetközi szövetséget kovácsolt, pénzt gyűjtött, és világszerte vásárolt lőszert.

A cseh kormány szerint 2024-ben 1,5 millió lövedéket szállítottak le, és az idei évben ennél is többre számítanak.

A gránátoknak köszönhetően sikerült javítani Ukrajna hadi helyzetén, amely korábban súlyos lőszerhiánnyal küzdött. Lipavsky külügyminiszter júniusban azt mondta:

Oroszországnak ma már csak kétszer annyi lőszere van, mint Ukrajnának, szemben a háború kezdetén tapasztalt tízszeres fölénnyel.

Petr Fiala miniszterelnök előszeretettel emeli ki ezeket az eredményeket, különösen az őszi parlamenti választások közeledtével. A lépések ráadásul jelentős befolyást biztosítottak Csehországnak az EU-ban és a NATO-ban.

A háborúpárti álláspont azonban hamarosan véget érhet. Andrej Babis minden közvélemény-kutatásban jelentős előnnyel vezet.

Az ANO párt alapítója Ukrajnát a gyors békekötésre ösztönözné.

Az európai szövetségesek számára Babis nem ismeretlen szereplő. A volt vállalkozó több mint egy évtizede aktív a cseh politikában, 2017 és 2021 között pedig miniszterelnökként vezette az országot, külpolitikáját pragmatizmus jellemezte.

Példaképének Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort tekinti.

Ennek következtében az ANO egy éve kilépett az Európai Parlament liberális frakciójából. Helyette

Babis Orbánnal és az Osztrák Szabadságpárt vezetőjével, Herbert Kickllel közösen megalapította a Patrióták Európáért pártcsaládot.

Babiš erősítheti az Orbán–Fico-tengelyt

Ehhez a frakcióhoz tartozik Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése és Matteo Salvini Ligája is. A svájci lap most attól retteg, hogy

Babiš visszatérésével egy újabb közép-európai ország gyengítheti Ukrajna támogatását, és tovább erősödhet az Orbán Viktor és Robert Fico vezette szlovák kormány közötti együttműködés.

Babiš egyébként kijelentette: egy ANO-vezette kormány leállítaná a lőszer-kezdeményezést és a további cseh fegyverszállításokat Ukrajnának.

Der Populist Andrej Babis dürfte die Wahl im Herbst gewinnen. Er ist ein Verbündeter Viktor Orbans und könnte den Ukraine-Kurs der EU torpedieren. https://t.co/EzHHiUi6hr — NZZ (@NZZ) August 9, 2025

Egyértelmű, hogy Babiš a szuverenisták táborában látja magát, akik Brüsszel befolyásának visszaszorítását tűzték ki célul.

Ebben egyetért Orbánnal és Ficóval, ami akár újjáélesztheti a Visegrádi Csoportot, amelyet az ukrajnai háború miatti viták gyengítettek meg. Ezt erősítheti az is, hogy Varsó az új elnök, Karol Nawrocki vezetésével várhatóan kritikusabb hangot üt meg Brüsszellel szemben.