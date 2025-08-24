Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Ukrajna

Mutatjuk, hogy köszöntötte Moszkva Ukrajna függetlenségének napját

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az éjszaka folyamán orosz erők rakéta- és dróntámadást hajtottak végre Dnyipropetrovszk megyében, Ukrajnában. A támadások többemeletes épületeket és egy mezőgazdasági létesítményt is érintettek. Ukrajna augusztus 24-én ünnepeli függetlenségének napját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnadróntámadásrakéta

Ukrajna újabb nehéz éjszakán van túl. Az orosz támadásban egy 47 éves nő életét vesztette. Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-csatornáján fejezte ki részvétét az áldozat családjának és barátainak.

Ukrajna: folyamatosak a harcok a fronton (Fotó: AFP)
Ukrajna: folyamatosak a harcok a fronton (Fotó: AFP)

Ukrajna: hatalmas orosz támadás indult

A támadások során több helyen is károk keletkeztek:

  • Egy mezőgazdasági vállalkozás területén
  • Több lakóépületben, köztük egy többemeletes házban és egy magánházban
  • Egy nyári konyhában

Az orosz erők drónokat irányítottak a Mezsivszka közösség felé is, ahol egy magánház és egy gazdasági épület gyulladt ki.

Ukrajnát az éjszaka irányított légibombákkal is támadták, amelyek magánházakat rongáltak meg.

Pavlohradot rakétatámadás érte, tűz ütött ki, amit a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk.

A Nikopoli járást FPV-drónokkal és tüzérséggel támadták. Nikopol városában, valamint a Marhanec és Cservonohrihorivka közösségekben csapódtak be lövedékek. Egy ötszintes épület megrongálódott.

A támadások augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján történtek, ami fokozza az események szimbolikus jelentőségét.

Az Origo korábban arról is írt, hogy Putyin Moszkvába hívná Zelenszkijt, most Kijeven a világ szeme.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!