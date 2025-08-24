Mutatjuk, hogy köszöntötte Moszkva Ukrajna függetlenségének napját

Ukrajna újabb nehéz éjszakán van túl. Az orosz támadásban egy 47 éves nő életét vesztette. Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-csatornáján fejezte ki részvétét az áldozat családjának és barátainak.

Ukrajna: folyamatosak a harcok a fronton (Fotó: AFP)

Ukrajna: hatalmas orosz támadás indult

A támadások során több helyen is károk keletkeztek:

Egy mezőgazdasági vállalkozás területén

Több lakóépületben, köztük egy többemeletes házban és egy magánházban

Egy nyári konyhában

Az orosz erők drónokat irányítottak a Mezsivszka közösség felé is, ahol egy magánház és egy gazdasági épület gyulladt ki.

Ukrajnát az éjszaka irányított légibombákkal is támadták, amelyek magánházakat rongáltak meg.

Pavlohradot rakétatámadás érte, tűz ütött ki, amit a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk.

A Nikopoli járást FPV-drónokkal és tüzérséggel támadták. Nikopol városában, valamint a Marhanec és Cservonohrihorivka közösségekben csapódtak be lövedékek. Egy ötszintes épület megrongálódott.

A támadások augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján történtek, ami fokozza az események szimbolikus jelentőségét.

Az Origo korábban arról is írt, hogy Putyin Moszkvába hívná Zelenszkijt, most Kijeven a világ szeme.