Éjszakai pokol Ukrajnában: rakéták és drónok pusztítottak, gyerekek is kórházba kerültek

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai adminisztrációjának vezetője elmondta: az ellenség augusztus 30-án éjjel legalább tizenkét csapást mért a városra, először „Shahed”-drónokkal, majd rakétákkal. A támadások következtében több utcában megszűnt az áramszolgáltatás, és több kerületben tüzek keletkeztek Ukrajna több területén.

Ukrajna több városában rakéták és drónok pusztítottak

A mentők jelentése szerint két ötemeletes és öt magánlakásban történt becsapódás, emellett ipari létesítmények is megrongálódtak.

Az előzetes adatok alapján egy ember életét vesztette, hatot pedig a tűzoltóknak sikerült kimenteniük. Fedorov tájékoztatása alapján helyi idő szerint 06:33-kor 14 felnőtt és két gyermek sérüléséről volt tudomása.

Nyolc sérültet kórházba szállítottak, köztük egy tízéves fiút és egy tizenhat éves lányt.

Hajnalban Dnyipro és Pavlohrad vált a heves támadások célpontjává – közölte Szerhij Liszak, az OVA vezetője. Több robbanást is hallani lehetett, de a következményekről egyelőre nincs pontos információ – írja a News.liga.net

Ukrajna területeinek támadása miatt Lengyelország is lépett

Az orosz támadás miatt Lengyelország saját és szövetséges vadászgépeit is bevetette, a légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

Az intézkedések célja a biztonság garantálása azon területeken, amelyek az érintett övezetekkel határosak

– közölte a Lengyel Fegyveres Erők operatív parancsnoksága.

Ahogy arról az Origo beszámolt, augusztus 28-án éjjel Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, különösen Kijev ellen. Az ellenség közel 600 drónt és 31 rakétát vetett be. A főváros hét kerületében regisztrálták a támadások következményeit. A Darnyckij kerületben közvetlen találat ért egy ötemeletes épületet, amelynek egyik bejárata megsemmisült.