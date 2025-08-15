Ukrajna sorsa 24 órán belül eldől?

Oroszország 2014 óta hatalmas ukrán területekre tart igényt, amikor Vlagyimir Putyin elnök megtette első lépését. Akkor néhány hónap leforgása alatt Moszkva viszonylag vértelenül megszállta és annektálta a Krím-félszigetet. Ezt követte az oroszbarát szeparatista mozgalom a keleti Donbasz régióban, konkrétan a Donyeck és Luhanszk néven ismert két területen. Nyolc évig háború dúlt itt, amely során Ukrajna mintegy 14 000 katonát és civilt vesztett. 2022 februárjában azonban Putyin teljes körű inváziót indított. Az orosz csapatok gyorsan elérték Kijev külvárosait, és hatalmas déli területeket foglaltak el, beleértve a Zaporizzsja és Herszon megyék nagy részét.

Alaszkában dőlhet el Ukrajna sorsa (Fotó: AFP)

A háború azóta hullámzott. Oroszország most valamivel kevesebb területet ellenőriz – a 2022 tavaszi körülbelül 27 százalékról mostanra 20 százalék körülire csökkent. Keleten az orosz erők azonban folyamatosan előrenyomulnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint most feltétel nélküli tűzszünetre van szükség. Az európai szövetségesek is ragaszkodnak a harcok leállításához, most már. Korábban az utolsó ukránig harcoltak volna. Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy a békét próbálja elérni.

In maps: The war-ravaged Ukrainian territories at the heart of the Trump-Putin summit https://t.co/52Ih22CgoC — Michaela Kesenheimer (@BasementFilm) August 15, 2025

A Putyinnal Alaszkában tartandó csúcstalálkozó előtt azonban Trump területcserékről kezdett beszélni. Ez sokkolta Kijevet és Európát.

Egyáltalán nem világos, hogy Trump milyen földterületre utal, vagy hogy ezek a cserék hogyan nézhetnének ki, tekintve, hogy az érintett terület jogilag Ukrajnához tartozik.

Ukrajna: feldarabolják az országot?

2025 augusztusában Ukrajna területe a következőképpen néz ki:

Oroszország nagyon szeretné kiterjeszteni ellenőrzését Luhanszk és Donyeck teljes területére. Egyes jelentések szerint Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja át a két megyében még ellenőrzése alatt álló maradék területet.

Ez azonban azt jelentené, hogy Kijev lemond olyan helyekről, amelyek védelméért ukrán katonák tízezrei haltak meg – olyan városokról, mint Kramatorszk és Szlovjanszk, valamint egy megerősített vonalról, amely az ukrán területet védi északon és nyugaton.

Kijev számára ez keserű pirula lenne. Moszkva számára ez győzelemnek számítana.

Zelenszkij kedden azt mondta, hogy Ukrajna „nem hagyhatja el" a Donbaszt, mivel Moszkva a régiót ugródeszkának használná az ország többi részének megtámadásához.

Az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy az orosz erők keményen nyomulnak előre és haladást érnek el Dobropillja város közelében. Még nem világos azonban, hogy ez jelentős stratégiai lépést jelent-e, vagy csak arra irányuló erőfeszítést, hogy megmutassák Trumpnak, Moszkva van fölényben.

Mi a helyzet a 2022-ben elfoglalt Zaporizzsja és Herszon megyékkel?

Itt állítólag Oroszország felajánlotta, hogy leállítja offenzíváját és befagyasztja a frontvonalakat. De vajon Oroszország hajlandó lenne-e visszaadni ezekből valamit?