Ukrajna támogatását erősítette meg a háborúpárti Európa

Ukrajna

Ukrajna támogatását erősítette meg a háborúpárti Európa

Ukrajna és európai szövetségesei ismét az ukránok mellett álltak ki és azt hangoztatták, hogy abban bíznak: Donald Trump amerikai elnök az orosz Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásokon úgy fog tűzszünetre törekedni, hogy Ukrajna érdekeit elárulná vagy területének felosztását javasolná.
UkrajnaMerzDonald Trump

Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videokonferencián egyeztettek Trumppal, hogy meghatározzák a számukra vörös vonalnak tartott területeket az alaszkai találkozó előtt – írta a Reuters. A kihagyottak koalíciója ismét Ukrajna támogatása mellett állt ki. 

Ukrajna
Ukrajna támogatása mellett állt ki a háborúpárti Európa

Ukrajna támogatása a legfontosabb a háborúpárti Európának

Zelenszkij a nap folyamán Berlinbe repült, ahol a német kormány által szervezett virtuális találkozón vett részt az európai vezetőkkel, majd Trumppal. Emmanuel Macron francia elnök szerint Trump egyetértett azzal, hogy Ukrajnát be kell vonni minden, a területek átadásáról szóló tárgyalásba, míg Zelenszkij szerint Trump támogatta a háború utáni rendezés biztonsági garanciáinak ötletét. 

Trump elnök nagyon világosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok tűzszünetet szeretne elérni az alaszkai találkozón

– mondta Macron.

A második pont, amelyben Trump elnök nagyon egyértelmű volt, az, hogy az Ukrajnához tartozó területek nem képezhetik tárgyalási tárgyát, és azokról csak az ukrán elnök tárgyalhat.

A virtuális találkozót vezető Merz szerint továbbra is érvényben kell maradnia annak az elvnek, hogy a határok nem változtathatók meg erőszakkal. Friedrich Merz német kancellár szerint Trump – és Európa – hajlandó fokozni a nyomást Oroszországra, ha a pénteki tárgyalások eredménytelenek lesznek.

Trump haragjától tartva az európai vezetők többször is kijelentették, hogy üdvözlik az elnök erőfeszítéseit, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem lehet megállapodást kötni Ukrajnáról

– fogalmazott a Reuters. 

 

