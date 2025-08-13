Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videokonferencián egyeztettek Trumppal, hogy meghatározzák a számukra vörös vonalnak tartott területeket az alaszkai találkozó előtt – írta a Reuters. A kihagyottak koalíciója ismét Ukrajna támogatása mellett állt ki.

Ukrajna támogatása a legfontosabb a háborúpárti Európának

Zelenszkij a nap folyamán Berlinbe repült, ahol a német kormány által szervezett virtuális találkozón vett részt az európai vezetőkkel, majd Trumppal. Emmanuel Macron francia elnök szerint Trump egyetértett azzal, hogy Ukrajnát be kell vonni minden, a területek átadásáról szóló tárgyalásba, míg Zelenszkij szerint Trump támogatta a háború utáni rendezés biztonsági garanciáinak ötletét.

Trump elnök nagyon világosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok tűzszünetet szeretne elérni az alaszkai találkozón

– mondta Macron.

A második pont, amelyben Trump elnök nagyon egyértelmű volt, az, hogy az Ukrajnához tartozó területek nem képezhetik tárgyalási tárgyát, és azokról csak az ukrán elnök tárgyalhat.

A virtuális találkozót vezető Merz szerint továbbra is érvényben kell maradnia annak az elvnek, hogy a határok nem változtathatók meg erőszakkal. Friedrich Merz német kancellár szerint Trump – és Európa – hajlandó fokozni a nyomást Oroszországra, ha a pénteki tárgyalások eredménytelenek lesznek.

Trump haragjától tartva az európai vezetők többször is kijelentették, hogy üdvözlik az elnök erőfeszítéseit, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem lehet megállapodást kötni Ukrajnáról

