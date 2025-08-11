Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
felvétel

Megrázó képsorok: így kínoznak a toborzóirodák fogdáiban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán Rivne városából érkezett hír egy újabb súlyos jogsértésről, amely a helyi toborzóiroda (TCK) fogdájában történt. A történteket példa nélküli esetként kezelik, ám a körülmények ismeretében ez nehezen hihető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felvételbrutálistoborzóközpontTCKkínzásUkrajna

A közösségi oldalon egy bejegyzésből kiderül, hogy az elnyomás és kegyetlen bánásmód továbbra is jelen van a fogva tartottak körében. A Telegramon közzétett felvételen elkínzott, megvert férfiak láthatók.

Ez az eset ismét rámutat arra, hogy az egyéni sorsok hátterében milyen súlyos emberi jogi problémák húzódnak meg.

A történtek pedig ismét ráirányítják a figyelmet az Ukrajnában zajló belső biztonsági intézkedések átláthatóságának és emberi jogi normák betartásának hiányosságaira. Zelenszkij emberei gyakorlatilag az utcán vadásznak a férfiakra, hogy aztán a fronton pár óra alatt életüket veszítsék.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!