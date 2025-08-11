A közösségi oldalon egy bejegyzésből kiderül, hogy az elnyomás és kegyetlen bánásmód továbbra is jelen van a fogva tartottak körében. A Telegramon közzétett felvételen elkínzott, megvert férfiak láthatók.

Ez az eset ismét rámutat arra, hogy az egyéni sorsok hátterében milyen súlyos emberi jogi problémák húzódnak meg.

A történtek pedig ismét ráirányítják a figyelmet az Ukrajnában zajló belső biztonsági intézkedések átláthatóságának és emberi jogi normák betartásának hiányosságaira. Zelenszkij emberei gyakorlatilag az utcán vadásznak a férfiakra, hogy aztán a fronton pár óra alatt életüket veszítsék.