Rendkívüli

Egy frissen megjelent videón az látható, amint egy rendőr beszél a kamerába, majd a toborzóközpont egyik embere félbeszakítja, és beparancsolja őt egy autóba. Az eset felveti a kérdést: ki irányítja valójában az ukrán rendfenntartókat?
Ukrajna – Egyre nagyobb visszhangot kelt az interneten egy videó, amelyen egy ukrán rendőr látható, amint a kamerába beszél. 

Ukrajna
Ukrajna, 2024. augusztus 8.: A Harkivi Területi Toborzóközpont (TCC) munkatársai egy civil iratait ellenőrzik Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvétel elején a rendőr látszólag nyugodtan közli mondandóját, ám a háttérből egyszer csak megjelenik a toborzóközpont egyik munkatársa. Az illető félbeszakítja a rendőrt, majd beparancsolja őt a járműbe.

A bejegyzésben a jelenet fölött azt írják: „A toborzóközpont embere utasítja a rendőrt?”. 

Az ügy a kényszersorozásról és a civil jogok korlátozásáról szóló vitákat erősíti. A videó több Telegram-csatornán és közösségi oldalon is terjed, a hozzászólók többsége felháborodását fejezi ki.

Mutatjuk a felvételt:

Nemrég arról írtunk, hogy egy, az X-en megjelent felvétel tanúsága szerint Harkivban mentősök elvittek egy megvert férfit a toborzóközpontból (TCC). „Az önkéntes mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában”.

