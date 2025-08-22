Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

Ukrajna

Újabb felkavaró videó került elő Ukrajnából

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb felvétel terjed a közösségi médiában, amelyen Ivano-Frankivszk megyében rendőrök próbálnak kirángatni egy férfit egy autóból, miközben egy másik őrizetes a szolgálati autó ablakát betörve próbál megszökni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnautcafelvételkényszersorozás

A videón az látható, amint rendőrök próbálnak kiszállítani egy férfit a járművéből. Az intézkedés közben egy másik, már előállított személy hirtelen betörte a szolgálati gépkocsi egyik ablakát, majd megkísérelt elszökni.

Ukrajna
Ukrajna: egyre több az erőszak az utcákon
Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat

A felvételek alapján a jelenet dulakodássá fajult, a rendőröknek egyszerre kellett megakadályozniuk a szökést és végrehajtaniuk az intézkedést.

 A történtekről hivatalos közleményt eddig nem adtak ki, így nem tudni, hogy a menekülési kísérlet sikerrel járt-e, illetve hogy milyen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt állították meg az érintett személyeket.

A videó a közösségi oldalakon gyorsan terjed, élénk vitát váltva ki az ukrán rendőrség fellépéséről és a helyi közbiztonsági helyzetről. 

A magyar kormány kemény üzenetet küldött Brüsszelnek a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások miatt
Meglepő lépésre szánták el magukat Zelenszkijék
Drón ölt meg öt orosz elit búvárt a Fekete-tengeren

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!