Vér, halál, menekültek, ez az orosz-ukrán háború eddigi mérlege

Bár a háború hosszú előzményekre tekint vissza, maga az aktív harci tevékenység 2022. február 24-én kezdődött, amikor a hajnali órákban az orosz csapatok három irányból bevonultak Ukrajna területére. A legfontosabb cél a főváros, Kijev elfoglalása volt. Április elején viszont az orosz csapatok visszavonultak a térségből és a továbbiakban elsősorban a Donbaszra összpontosítottak.

Március 2-án megkezdődött az Azovi-tenger partján fekvő stratégiai jelentőségű kikötőváros, Mariupol ostroma. A város a több mint két hónapig tartó ostrom során szinte teljesen megsemmisült, végül májusban az Azovsztal acélmű védői megadták magukat, és az oroszok elfoglalták a települést.

Alig egy hónappal az invázió kezdete után március végén sor került az első béketárgyalási kísérletre is Törökországban, azonban ez nem hozott eredményt.

2022. szeptember végén népszavazást tartottak Zaporizzsja, Luhanszk, Donyeck és Herszon megyék orosz ellenőrzés alatt álló részein. Nem sokkal később, október elején támadás érte a Kercsi-szoroson átívelő hidat, amely kulcsfontosságú az oroszok számára, ez köti ugyanis össze a Krím-félszigetet Oroszországgal.

Az ukrán ellentámadás eredményeképp novemberben az oroszok kivonultak Herszon városából, ami óriási sikernek számított Ukrajna számára.

Hamarosan fellángoltak azonban a harcok Bahmutnál, amely a következő hetekben az orosz–ukrán háború egyik legvéresebb helyszínévé vált. Végül 2023 májusában tudták elfoglalni az oroszok.

2023. június 6-án átszakadt a Dnyeper folyón található Nova Kahovka-i víztározó gátja, ami több tucat halálos áldozatot követelt, és a szakértők szerint csak a csernobili katasztrófához hasonlítható környezeti kárt okozott.

2023 októberében Avgyijivkánál élénkültek meg a harcok. A Donyecki régió kapujának számító település szimbolikus és logisztikai szempontból egyaránt nagy jelentőséggel bírt mindkét fél számára. Az oroszok végül 2024 februárjában tudták elfoglalni, rengeteg ukránt fogságba ejtve.

A 2024-es év legfontosabb eseménye az orosz–ukrán háború szempontjából az ukránok augusztusi betörése a kurszki régióba. Ez a lépés Resperger István szerint taktikai siker volt, hiszen 1400 négyzetkilométernyi területet elfoglaltak, és egy részét hónapokig tartották is, azonban egyben stratégiai hiba volt, ugyanis az ott lekötött nyolc-tíz dandárt nem tudták kivonni.

2024 novemberében Donald Trumpot választották amerikai elnökké, amivel nyilvánvalóvá vált, hogy radikális irányváltás következik az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos politikájában. Néhány nappal később Joe Biden akkori amerikai elnök engedélyezte az ukránok számára, hogy orosz területen mélységi támadásokat hajtsanak végre az amerikai fegyverekkel. Példáját nem sokkal később a britek és a franciák is követték. Szintén még november folyamán Biden taposóaknák küldését is jóváhagyta az ukránok számára.

2025 májusában három év után tárgyalt egymással az orosz és az ukrán fél. Azonban a kölcsönös bizalmatlanság és az egymástól nagyon távoli álláspontok miatt jelentős áttörést nem sikerült elérni, a felek csupán fogolycseréről tudtak megállapodni.

2025. június 1-jén az úgynevezett Pókháló-hadművelet keretében ukrán diverzánsok kamikaze-drónokkal támadtak meg orosz repülőtereket, sok ezer kilométerre az ukrán határtól, illetve két vasúti hidat is felrobbantottak. A terrorakciónak több civil halottja, valamint számos sérültje volt. Az ukránok később bevallották, hogy egy másfél éven keresztül előkészített műveletről volt szó.