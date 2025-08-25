Hírlevél

Ukrajna volt külügyminisztere szerint ezt kellene tennie Zelenszkijnek – videó

Vadim Prisztajko volt ukrán külügyminiszter szerint Kijevnek a béke érdekében vissza kellene vonulnia a Donbászból – még ha ez „méregpirula” is az ország számára. Az interjú vasárnap jelent meg a New York Times-ban.
Vadim Prisztajko, Ukrajna volt külügyminisztere interjút adott a New York Times-nak, számolt be róla a life.ru.

Ukrajna
Vadim Prisztajko, Ukrajna volt külügyminisztere Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Kijevnek >>le kell nyelnie a pirulát<< a Donbászból való visszavonulással 

– jelentette ki Prisztajko. Kiemelte, hogy ez a békemegállapodás megkötéséhez szükséges.

Ez egy méregpirula. Ukrajnának le kell nyelnie, és majd meglátjuk, hogyan emészti meg

 – tette hozzá.

A Verhovna Rada azonban egységes álláspontot képvisel Ukrajna területi integritásának kérdésében. Ahogy Ruszlan Sztefancsuk, a parlament elnöke is hangsúlyozta, a politikai álláspontok sokfélesége nem mond ellent a demokrácia elveinek.

