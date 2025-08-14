Ukrajna eddigi harmincnégy éve a lopásról és a korrupcióról szólt. Az egész kilencvenes évek azzal teltek, hogy a Szovjetuniótól megörökölt vagyont miként tudják elherdálni és abból meggazdagodni. Majd pedig a maffiaharcokban egymástól is elvenni az ellopott vagyont. A kétezres években már megjelentek a fehérgalléros banditák, akik többnyire politikusokká váltak, hogy védettséget szerezzenek a vállalkozásaiknak, melyeket csak azért hoztak létre, hogy tisztára mossák a véres úton megszerzett vagyont.
Napjainkban, a kilencvenes és kétezres években meggazdagodott egykori maffiacsaládok mellett, a rendszert fenntartó belügyesek, rendőrök, titkosszolgák, határőrök az új pénzes kaszt. Őket csak két másik kaszt előzi meg, mégpedig a félkatonai, főleg náci hadosztályok (KARPATSZKA SZICS, AZOV, AJDAR, DA VINCI FARKASAI, JOBBSZEKTOR) katonái, valamit a TCK hadkiegészítői.
Míg a félkatonai szervezetek katonái többnyire operettkatonák és csak azzal foglalkoznak, hogy kirabolják a háborús területeken maradt embereket és fosztogatnak, addig a TCK ugyanezt teszi csak emberrablások, védelmi pénz szedése, illetve váltságdíjak begyűjtése által.
Hihetetlen vagyonra tesznek szert. A szerencsésebbek pár hét munka után már Spanyolországban vagy Olaszországban vásárolnak villákat maguknak. Ők ugyanis még az országot is elhagyhatják. Ilyen egy igazi tolvajdemokrácia.
A legismertebb eset Jevgenyij Boriszov odesszai TCK-parancsnoké volt, aki Spanyolországban vett négymillió eurós villát, boltsort és több százezres luxusautókkal furikázott.
Az ukrán Don Quijote a védelmi pénzek és váltságdíjak beszedéséből, vagyis hivatalos nevén a katonai felmentéseken beszedett járulékokból élt, és nem lacafacázott, már a háború első évében megvette álmai házát Marbellán.
Miután azonban lovat nem talált a dicső lovag, ezért gyorsan beszerzett még egy félmillió eurós Mercedest is.
Persze a nép egyszerű gyermeke nem élvezhette a sokáig a gyorsan összegyűjtött vagyont, ugyanis az ukrán hatóságok gyorsan lecsaptak rá. Egy idő után ugyanis elfelejtett felfelé osztani a megfelelő irodákba a jövedelméből, emiatt elkaszálták.
A spanyol hadtest nevű dokumentumfilmben róla is szó van, illetve más befolyásos ukrán vezetőknek a spanyol villáiról.
A riportfilm az ukrán tisztviselők és üzletemberek spanyolországi vagyonáról szól tehát, Boriszov mellett Petro Porosenko ex-elnök és barátja Igor Kononenko marbellai szakadt villáit is. De előkerül Petro Pinkasz egykori ukrán infrastrukturális miniszterhelyettes is, aki egy Mercedes G-wagen luxusautót vezet, és akit bűnszervezet létrehozásával gyanúsítanak. Megjelenik Olekszandr Gerega volt parlamenti képviselő, üzletember is, akinek két villája is van Valenciában.
Egyébként a TCK újgazdagai mind ezt teszik. Boriszov csak a jéghegy csúcsa volt. Az alsóbb beosztású, mindössze egy-két hónapja dolgozó TCK-sok mind építkeznek, és főleg az ország biztonságosabb régióiban, köztük Kárpátalján: Tesla, luxusapartman, medence, szauna. Mindenre, amire csak szükségük van, megvásárolják.
A már említett félkatonai szervezetek katonái sem az eszükről híresek. A többnyire szegénységből jött harcosok, miután kirabolták saját honfitársaikat Kelet-Ukrajnában, sokszor elutaznak nyugatra nyaralni és ilyenkor a legdrágább szállodákat választják, és mutogatják, hogy mekkora hősök és mekkora vagyonra tettek szert.
A feleségeik imádnak drága helyeken pózolni, miközben egy nyaralás annyiba kerül, mint a Rózsadombon egy villa.
Az is érdekes, hogy miért van ezeken a dicső katonákon több tízezer dolláros rolex, miből telik erre? Tán a zsoldból?
Felmerül az a kérdés is, hogy míg az átlag katonák úgy hullanak a fronton, mint a legyek, szerencsésebbjük pedig amputált lábbal tér haza, addig ezek a kiskirályok, hogyan jutnak el minden hónapban nyugati nyaralásra?
Sokak szerint Zelenszkij így vásárolja meg a nacionalistákat, akikhez maga is megpróbál hasonlítani azzal, hogy átveszi a banderista retorikát. Nyilván attól tart, ha abbahagyja a jól jövedelmező háborút, akkor pont ezek a soviniszták fogják megbuktatni, így inkább hagyja, hogy lopjanak és maga is pénzeli őket.