A felmérés eredményei szerint 82 százaléknyi ukrán úgy véli, hogy a párbeszéd jelenti a reális utat a konfliktus lezárására. A megkérdezettek 62 százaléka nemzetközi közvetítők bevonásával képzeli el a béketárgyalásokat, 20 százalék pedig közvetlen párbeszédet folytatna Oroszországgal – írja a vesti.ru.

Néhány napja egy 2 éves kislány és a 24 éves anyja halt meg az orosz-ukrán háborúban Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy kizárólag a katonai út vezethet sikerre, és a harcokat addig kell folytatni, amíg minden elveszített területet vissza nem szereznek.

A közvélemény-kutatást augusztus 21. és 23. között végezték telefonos interjúk formájában, 1600 ember megkérdezésével. A hibahatár 2,5 százalék volt.

Moszkva többször jelezte, hogy kész a békés rendezésre, de a Kreml szerint Kijev részéről hiányzik a nyitottság a tárgyalásokra

– fogalmaz a lap.

The Future of the War in Ukraine: Merkel’s Perspectives on the Duration of the Conflict and Diplomatic Prospectshttps://t.co/qRLAYOrWtn — chaspravdy_en (@chaspravdy_en) August 31, 2025

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna brit nagykövete és az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) korábbi főparancsnoka megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőt a népszerűségi rangsorban – ez szintén kiderült a felmérés során.