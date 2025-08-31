Hírlevél

Zelenszkijnek főhet a feje, az ukránok többsége békét akar

Az ukrán lakosság többsége béketárgyalások útján vetne véget a háborúnak – derült ki a Rating csoport legfrissebb felméréséből. A válaszadók 59 százaléka a harcok beszüntetése és a tárgyalások megkezdése mellett tette le a voksát, míg mindössze 33 százalékuk tartaná helyesnek a háború folytatását. Zelenszkij számára sem kedvezők az adatok. Ha végre kiírná a választásokat, el is vesztené azokat.
lakosságorosz-ukrán háborúfelmérésbéke

A felmérés eredményei szerint 82 százaléknyi ukrán úgy véli, hogy a párbeszéd jelenti a reális utat a konfliktus lezárására. A megkérdezettek 62 százaléka nemzetközi közvetítők bevonásával képzeli el a béketárgyalásokat, 20 százalék pedig közvetlen párbeszédet folytatna Oroszországgal – írja a vesti.ru.

ukrán
Néhány napja egy 2 éves kislány és a 24 éves anyja halt meg az orosz-ukrán háborúban Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy kizárólag a katonai út vezethet sikerre, és a harcokat addig kell folytatni, amíg minden elveszített területet vissza nem szereznek.

A közvélemény-kutatást augusztus 21. és 23. között végezték telefonos interjúk formájában, 1600 ember megkérdezésével. A hibahatár 2,5 százalék volt.

Moszkva többször jelezte, hogy kész a békés rendezésre, de a Kreml szerint Kijev részéről hiányzik a nyitottság a tárgyalásokra

 – fogalmaz a lap.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna brit nagykövete és az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) korábbi főparancsnoka megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőt a népszerűségi rangsorban – ez szintén kiderült a felmérés során.

