Munkakerülés, vandalizmus – egyre több a baj az ukrán menekültekkel

Lengyelországban három hónapos előzetes letartóztatásba helyeztek ukrán menekülteket, akiket emlékművek és épületek megrongálásával gyanúsítanak. A lengyel rendőrség közlése szerint két 17 éves fiatal festett fel piros-fekete zászlókat és egy ukrán nacionalistához köthető jelszavakat. Az ukrán külügyminisztérium megerősítette az őrizetbe vételt, a nagykövetség pedig orosz provokációnak nevezte az esetet. A konzuli hivatal szorosan figyelemmel kíséri az ügyet és kapcsolatban áll a hatóságokkal – írja az Ukrinfrom.

Egyre több országban okoznak gondot az ukrán menekültek

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az ukrán főkonzulátus előzetes értesülései alapján a gyanúsítottakat három hónapra őrizetbe helyezték. A konzuli tisztviselő kapcsolatban áll a helyi rendvédelmi szervekkel, és hivatalos megkeresést nyújtott be az ügy körülményeinek tisztázására

– közölte az ukrán külügy. A minisztérium hozzátette, hogy az esetet a konzuli hivatal kiemelt figyelemmel kíséri. A beszámolók szerint a Lengyelországban két 17 éves ukrán állampolgárt vett őrizetbe, akit vandalizmussal és etnikai gyűlöletkeltéssel gyanúsítanak. Augusztus 13-án a lengyel rendőrség közölte, hogy a két 17 éves ukrán menekültet azzal vádolják, hogy épületeket rongáltak meg és a volhíniai tragédia áldozatainak emlékműveiben is kárt tettek. A gyanú szerint piros-fekete zászlókat festettek fel, valamint Sztepan Banderához* köthető jelszavakat hagytak hátra.

Az ukrán nagykövetség határozottan elítélte a Lengyelországban emlékhelyeket ért vandalizmust, és orosz provokációnak nevezte a cselekményeket.

Németország is lépéseket fontolgat az ukrán menekültek ellen

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Németország megvonná az ukrán menekültek munkanélküli segélyét. Ráadásul nemcsak az újonnan érkezőktől, hanem mindegyiktől. A döntést azzal indokolták, hogy a statisztikák szerint az országba érkező, munkaképes korú ukránok kevesebb mint egyharmada helyezkedett el a munkaerőpiacon. Az ingyen pénzt egyébként jelenleg a munkaképesnek minősített menekültek közül 502 ezren kapják meg.

Slusszpoén, hogy az ukránok 563 eurót kapnak, körülbelül 100 euróval többet, mint a többi menedékkérő.

Az Origo korábban arról is beszámolt, az Európai Unió meghosszabbítaná az ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelmet. Ez azt jelentené, hogy az érintettek 2027-ig jogosultak maradnának munkára, oktatásra, egészségügyi ellátásra és szociális juttatásokra az EU területén – menekültügyi eljárás nélkül.