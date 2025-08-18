Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

mesterlövész

Egy ukrán mesterlövész rekordot döntött – videó

Egy friss videó tanulsága szerint új rekord született. Egy ukrán mesterlövész két orosz katonát likvidált 4000 méteres távolságból.
mesterlövész

Friss beszámolók szerint megdőlt a legtávolabbi lövés rekordja. Egy ukrán mesterlövész a hírek szerint egy drón és mesterséges intelligencia segítségével 4000 méterről adott le halálos lövést – írja a United Media

Újra ukrán katona lőtte a rekordot
Újra ukrán katona lőtte a rekordot 
Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA

 A lövésre a portál szerint 2025. augusztus 14-én került sor a Pokrovszk–Mirnohrad védelmi vonalon. A katonát a lövés során egy drón is segítette, amely mesterséges intelligenciával megtámogatva végezte az épület felderítését. 

A lövés egy 14,5 mm-es Aligator mesterlövész puskából dördült és egy épület sarkánál talált célba, átszakítva az ablakot.

A katona a jelentések szerint az úgynevezett „szellem” osztaghoz tartozott, ami az ukrán hadsereg egy különleges mesterlövész egysége. A hírek szerint egyébként extrém hatékonysággal dolgoznak, az elmúlt időszakban ugyanis több mint ezer orosz katonával végeztek a térségben. 

Az előző csúcsot is ukrán katona lőtte 

Az előző rekordot szintén egy ukrán katona lőtte meg 3800 méterrel. A mesterlövészek rekordjai egyébként jól dokumentáltak a modern hadviselésben. A korábbi rekorderek között volt a hírhedt kanadai mesterlövész Wali is, aki a hadsereg különleges egységében szolgált Irakban amikor sikeresen adott le halálos lövést 3540 méterről. 

 

