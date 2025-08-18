Egy ukrán mesterlövész rekordot döntött – videó

Friss beszámolók szerint megdőlt a legtávolabbi lövés rekordja. Egy ukrán mesterlövész a hírek szerint egy drón és mesterséges intelligencia segítségével 4000 méterről adott le halálos lövést – írja a United Media.

Újra ukrán katona lőtte a rekordot

Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA

A lövésre a portál szerint 2025. augusztus 14-én került sor a Pokrovszk–Mirnohrad védelmi vonalon. A katonát a lövés során egy drón is segítette, amely mesterséges intelligenciával megtámogatva végezte az épület felderítését.

A lövés egy 14,5 mm-es Aligator mesterlövész puskából dördült és egy épület sarkánál talált célba, átszakítva az ablakot.

A katona a jelentések szerint az úgynevezett „szellem” osztaghoz tartozott, ami az ukrán hadsereg egy különleges mesterlövész egysége. A hírek szerint egyébként extrém hatékonysággal dolgoznak, az elmúlt időszakban ugyanis több mint ezer orosz katonával végeztek a térségben.

Az előző csúcsot is ukrán katona lőtte

Az előző rekordot szintén egy ukrán katona lőtte meg 3800 méterrel. A mesterlövészek rekordjai egyébként jól dokumentáltak a modern hadviselésben. A korábbi rekorderek között volt a hírhedt kanadai mesterlövész Wali is, aki a hadsereg különleges egységében szolgált Irakban amikor sikeresen adott le halálos lövést 3540 méterről.