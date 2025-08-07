Hírlevél

Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

kényszersorozás

Majdnem elvitték – így menekült meg egy fiatal férfi az ukrán toborzók karmai közül

Ukrajnában már semmi sem szent – a kényszersorozás mára rémálommá vált a civil lakosság számára. Egy friss felvétel szerint az ukrán katonai toborzószolgálat emberei ezúttal egy fiatal férfit próbáltak meg erőszakkal egy kisbuszba tuszkolni és elrabolni.
A fiatalembert néhány járókelő mentette meg: ők léptek közbe, amikor látták, ahogy az ukrán katonák szó szerint rángatják az áldozatot a jármű felé. 

Az ukrán katonai toborzószolgálat emberei ezúttal egy fiatal férfit próbáltak meg erőszakkal elrabolni (X)
Az ukrán katonai toborzószolgálat emberei ezúttal egy fiatal férfit próbáltak meg erőszakkal elrabolni (X)

A közbelépésnek köszönhetően a férfi végül el tudott menekülni a katonai sorozás elől – ezúttal.

 

