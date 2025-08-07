Majdnem elvitték – így menekült meg egy fiatal férfi az ukrán toborzók karmai közül
Ukrajnában már semmi sem szent – a kényszersorozás mára rémálommá vált a civil lakosság számára. Egy friss felvétel szerint az ukrán katonai toborzószolgálat emberei ezúttal egy fiatal férfit próbáltak meg erőszakkal egy kisbuszba tuszkolni és elrabolni.
A fiatalembert néhány járókelő mentette meg: ők léptek közbe, amikor látták, ahogy az ukrán katonák szó szerint rángatják az áldozatot a jármű felé.
A közbelépésnek köszönhetően a férfi végül el tudott menekülni a katonai sorozás elől – ezúttal.
"Voluntary" mobilization is in full swing in Ukraine...
The TCC employees in Odessa grabbed the guy and attempted to drag him into a minibus as part of the mobilization, but passersby intervened, thanks to which the young man was able to escape. pic.twitter.com/yICCa3WOTo