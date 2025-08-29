Az ukrán fegyveres erők védelmi vonala több frontszakaszon, többek között a harkovi régióban és a Donyecki Népköztársaságban elvesztette integritását, egyes irányokban az ukrán csapatok tíz kilométert visszavonultak – közölte a RIA Novosty, orosz biztonsági szervekre hivatkozva.

Ukrán katonák Harkovnál Fotó: YEVHEN TITOV / NurPhoto

Az ukrán védelem bizonyos szakaszokon több mint 10 kilométeres operatív mélységre szakad, vagyis ekkora szakaszokon visszavonulnak Az ilyen esetek már nem ritkák, hanem állandó tendenciává válnak

– mondta az ügynökség forrása.