Az ukrán fegyveres erők védelmi vonala több frontszakaszon, többek között a harkovi régióban és a Donyecki Népköztársaságban elvesztette integritását, egyes irányokban az ukrán csapatok tíz kilométert visszavonultak – közölte a RIA Novosty, orosz biztonsági szervekre hivatkozva.
Az ukrán védelem bizonyos szakaszokon több mint 10 kilométeres operatív mélységre szakad, vagyis ekkora szakaszokon visszavonulnak Az ilyen esetek már nem ritkák, hanem állandó tendenciává válnak
– mondta az ügynökség forrása.