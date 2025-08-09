Az ukránok hátrálnak a fronton

A hírek szerint Konsztantinovkát már körbevették az orosz csapatok, az ukránok pedig továbbb hátrálnak Pokrovszk irányába.

Az ukránok elkezdtek hátrálni Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A helyszíni tudósítók beszámolója szerint Konsztantinovkát nyugatról bekerítik az orosz csapatok, de csaták folynak Poltavka és Ruszin Jarért is - írta a life.ru. Innen ugyanis utak nyílnak észak felé.

A zaporizzsjai régióban is folyamatosak az összecsapások

A beszámolók szerint az ukránok még tartják magukat Novodanilovka, Malaja Tokmacska és Nesterjanka közelében, azonban az orosz nyomás folyamatosan fokozódik. Az orsz fél emelett beszámolt több átvonuló ukrán egységről is akiket megsemmisítettek.

Kurszkban taktikai mozgósítások zajlanak

Az ukránok megpróbálják átszervezni megmaradt haderejüket a térségben. Az orosz északi hadtest jelentései szerint ellenséges csapatok és felszerelések koncentrációját jelentették.

Az ukránok küzdenek, Trump már békét kötne

Az információik szerint a háttérben már körvonalazódni látszik Donald Trump amerikai elnök terve a háború lezárására. A hírek szerint Ukrajna elveszíti területeinek egy részét, ide értve a Krímet, a Donyecki és a Luganszk megyék egy részét is.A Herszon és Zaporizzsja megyék elleni orosz offenzívát azonban leállítanák.

A határ lényegében tehát a frontvonal mentén húzódna

Ezzel kapcsolatban azonban a szakértők elég szkeptikusak. Egy orosz katonai blogget, Jurij Podoljaka szerint például Putyintól idegen lenne egy ilyen megállapodás.

Személy szerint nem látok semmilyen valódi mechanizmust az ilyen megállapodások végrehajtására, még akkor sem, ha az Egyesült Államok és Oroszország elnöke ezt megelőzően megállapodásra jut. Putyinnak azonban ehhez fel kellene adnia Oroszország alkotmányos területének egy részét

– írja a blogger bejegyzésében.