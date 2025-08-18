Hírlevél

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat – videó

1 órája
Ursula von der Leyen újabb háborúpárti kijelentései nagy felháborodást váltottak ki. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint az Európai Bizottság elnöke szembemegy az európai közösség érdekeivel.
„Von der Leyen vörös vonala a háború lezárásában az, hogy senki sem korlátozhatja Ukrajna jövőbeli felfegyverzését. Nem könnyű olyan történelmi példát találni, amelyben valaki nyilvánosan az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat. Pedig most pontosan ez történik” – mondta TikTok-videójában Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erők számára – sem más országokkal való együttműködésben, sem harmadik országokból érkező segítségben. Nincs korlátozás az ukrán fegyveres erők számára

 – jelentette ki Ursula von der Leyen legutóbb. „Ukrajnának acél sündisznóvá kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Hortay Olivér videóját itt tudja megnézni:

