Trump ismét odasóz egy nagyot az USAID-nek

1 órája
A Fehér Ház 4,9 milliárd dolláros külföldi segélycsökkentést jelentett be. Ebből 3,2 milliárd egy szervezet, a USAID költségvetését érinti.
A Fehér Ház tervei között szerepel a külföldi segélyek csökkentése, amelynek részeként 3,2 milliárd dollárt vonnának el az USAID költségvetéséből. A Fehér Ház tájékoztatta a Kongresszust arról, hogy összesen 4,9 milliárd dollárral csökkentenék a külföldi segélyek finanszírozását egy régen nem használt költségvetési manőverrel – közölték kongresszusi források az NBC News-szal.

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

50 éve nem használt módszert vetnek be a USAID ellen

A Fehér Ház Trump második elnöki ciklusának kezdete óta próbálja megnyirbálni a külföldi segélyeket. Általában a Fehér Háznak a Kongresszushoz kell fordulnia ahhoz, hogy engedélyezze a költségvetési tervek módosítását. A vitatott pocket rescissions elnevezésű manőver lehetővé teszi a végrehajtó hatalom számára, hogy törvényesen jóváhagyott finanszírozást vagy más intézkedéseket visszavonjon. A demokraták és néhány republikánus politikus is nyíltan ellenzi a módszert, amelyet közel 50 éve nem próbálták alkalmazni. 

A Trump-kormányzat azonban célul tűzte ki a pazarlás megállítását. Korábban az Elon Musk vezette Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) feltárta, hogy a USAID olyan értelmetlen dolgokra költötte az amerikaiak pénzét, mint: 

  • kétmillió dollár LBTQ-aktivizmus és nemváltoztatás finanszírozására Guatemalában; 
  • hatmillió dollár turizmusra Egyiptomban; 
  • 32 ezer dollár egy „transznemű képregényre” Peruban;
  • két és fél millió dollár elektromos járművek támogatására Vietnámban; 
  • és „személyre szabott” fogamzásgátlókat támogattak fejlődő országokban.

Korábban írtunk arról is, hogy a USAID forrásait kormánybuktatásra akarták használni Magyarországon.

 

