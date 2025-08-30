A Fehér Ház tervei között szerepel a külföldi segélyek csökkentése, amelynek részeként 3,2 milliárd dollárt vonnának el az USAID költségvetéséből. A Fehér Ház tájékoztatta a Kongresszust arról, hogy összesen 4,9 milliárd dollárral csökkentenék a külföldi segélyek finanszírozását egy régen nem használt költségvetési manőverrel – közölték kongresszusi források az NBC News-szal.

Trump ismét odasóz egy nagyot az USAID-nek

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

50 éve nem használt módszert vetnek be a USAID ellen

A Fehér Ház Trump második elnöki ciklusának kezdete óta próbálja megnyirbálni a külföldi segélyeket. Általában a Fehér Háznak a Kongresszushoz kell fordulnia ahhoz, hogy engedélyezze a költségvetési tervek módosítását. A vitatott pocket rescissions elnevezésű manőver lehetővé teszi a végrehajtó hatalom számára, hogy törvényesen jóváhagyott finanszírozást vagy más intézkedéseket visszavonjon. A demokraták és néhány republikánus politikus is nyíltan ellenzi a módszert, amelyet közel 50 éve nem próbálták alkalmazni.

A Trump-kormányzat azonban célul tűzte ki a pazarlás megállítását. Korábban az Elon Musk vezette Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) feltárta, hogy a USAID olyan értelmetlen dolgokra költötte az amerikaiak pénzét, mint:

kétmillió dollár LBTQ-aktivizmus és nemváltoztatás finanszírozására Guatemalában;

hatmillió dollár turizmusra Egyiptomban;

32 ezer dollár egy „transznemű képregényre” Peruban;

két és fél millió dollár elektromos járművek támogatására Vietnámban;

és „személyre szabott” fogamzásgátlókat támogattak fejlődő országokban.

Korábban írtunk arról is, hogy a USAID forrásait kormánybuktatásra akarták használni Magyarországon.