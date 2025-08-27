Németország: vádat emeltek a müncheni gázoló migráns ellen kettős gyilkosság miatt

A férfi 2016-ban érkezett Németországba, ahol menedékkérelmet nyújtott be, ám azt elutasították. A kitoloncolás helyett tartózkodási engedély nélküli státuszt kapott. A vádirat szerint 2025. február 13-án délelőtt autójával szándékosan belehajtott egy szakszervezet egyik belvárosi rendezvényébe, ami a nyomozók szerint egy előre eltervezett terrorcselekmény volt.

Egy jármű belehajtott egy csoport emberbe München belvárosában Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Trost)

A vád: gyilkoság

A főügyészség közlése szerint az afgán férfi iszlamista indíttatásból cselekedett. Úgy vélte, kötelessége „a muszlimokat ért szenvedésekre” válaszul véletlenszerűen kiválasztott embereket Németországban megtámadni és megölni, írja a Junge Freiheit.

A merénylet után a helyszínen őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van.

Politikai reakciók

A támadás napján Markus Söder bajor miniszterelnök (CSU) már a helyszínen terrortámadásról beszélt.

„Fájdalmas, hogy rövid időn belül két ilyen esetet kell meggyászolnunk” – mondta, utalva arra, hogy néhány héttel korábban egy másik, szintén elutasított afgán menedékkérő Aschaffenburgban két embert késelt halálra, és többeket megsebesített.

A tragédia országos vitát váltott ki a bevándorlási politikáról és a biztonságról. Olaf Scholz akkori kancellár (SPD) hangsúlyozta, hogy a tettesnek „a jogállam teljes szigorával” kell szembenéznie. Nancy Faeser akkori belügyminiszter (SPD) kiemelte: Németország egyedüliként Európában ismét megkezdte a kitoloncolásokat Afganisztánba.

Frank Werneke (balról a 3.), az Egyesült Szolgáltatások Szakszervezetének (ver.di) elnöke, Nancy Faeser (SPD, jobbról a 3.), szövetségi belügyminiszter, Dieter Reiter (SPD, jobbról a 2.), München főpolgármestere, és Joachim Herrmann (CSU, jobbra), bajor belügyminiszter koszorút helyeztek el azon a helyen, ahol egy autó belehajtott egy tüntetésbe (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Tizian Gerbing)

Friedrich Merz (CDU) a rend és jog következetes érvényesítését ígérte, mondván: minden embernek biztonságban kell éreznie magát Németországban. Alice Weidel, az AfD társelnöke pedig részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és a közösségi médiában sürgette: „Migrációs fordulatot most!”.



