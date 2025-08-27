Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Németország: vádat emeltek a müncheni gázoló migráns ellen kettős gyilkosság miatt

A német Szövetségi Legfőbb Ügyészség vádat emelt egy 24 éves afgán állampolgár, Farhad N. ellen, aki februárban München belvárosában szándékosan egy rendezvény résztvevői közé hajtott autójával. A támadásban egy édesanya és kétéves gyermeke életét vesztette, további 44 ember pedig megsérült.
A férfi 2016-ban érkezett Németországba, ahol menedékkérelmet nyújtott be, ám azt elutasították. A kitoloncolás helyett tartózkodási engedély nélküli státuszt kapott. A vádirat szerint 2025. február 13-án délelőtt autójával szándékosan belehajtott egy szakszervezet egyik belvárosi rendezvényébe, ami a nyomozók szerint egy előre eltervezett terrorcselekmény volt. 

Egy jármű belehajtott egy csoport emberbe München belvárosában Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Trost)

A vád: gyilkoság

A főügyészség közlése szerint az afgán férfi iszlamista indíttatásból cselekedett. Úgy vélte, kötelessége „a muszlimokat ért szenvedésekre” válaszul véletlenszerűen kiválasztott embereket Németországban megtámadni és megölni, írja a Junge Freiheit.

A merénylet után a helyszínen őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van.

Politikai reakciók

A támadás napján Markus Söder bajor miniszterelnök (CSU) már a helyszínen terrortámadásról beszélt.

„Fájdalmas, hogy rövid időn belül két ilyen esetet kell meggyászolnunk” – mondta, utalva arra, hogy néhány héttel korábban egy másik, szintén elutasított afgán menedékkérő Aschaffenburgban két embert késelt halálra, és többeket megsebesített.

A tragédia országos vitát váltott ki a bevándorlási politikáról és a biztonságról. Olaf Scholz akkori kancellár (SPD) hangsúlyozta, hogy a tettesnek „a jogállam teljes szigorával” kell szembenéznie. Nancy Faeser akkori belügyminiszter (SPD) kiemelte: Németország egyedüliként Európában ismét megkezdte a kitoloncolásokat Afganisztánba.

13 February 2025, Bavaria, Munich: Frank Werneke (3rd from left), Chairman of the United Services Union (ver.di), Nancy Faeser (SPD, 3rd from right), Federal Minister of the Interior, Dieter Reiter (SPD, 2nd from right), Lord Mayor of Munich, and Joachim Herrmann (CSU, right), Bavarian Minister of the Interior, lay a wreath at the spot where a car drove into a demonstration. Several people were injured, some of them seriously. Photo: Tizian Gerbing/dpa (Photo by Tizian Gerbing / dpa Picture-Alliance via AFP)
Frank Werneke (balról a 3.), az Egyesült Szolgáltatások Szakszervezetének (ver.di) elnöke, Nancy Faeser (SPD, jobbról a 3.), szövetségi belügyminiszter, Dieter Reiter (SPD, jobbról a 2.), München főpolgármestere, és Joachim Herrmann (CSU, jobbra), bajor belügyminiszter koszorút helyeztek el azon a helyen, ahol egy autó belehajtott egy tüntetésbe (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Tizian Gerbing)

Friedrich Merz (CDU) a rend és jog következetes érvényesítését ígérte, mondván: minden embernek biztonságban kell éreznie magát Németországban. Alice Weidel, az AfD társelnöke pedig részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és a közösségi médiában sürgette: „Migrációs fordulatot most!”.


 

 

