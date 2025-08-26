Venezuela toborzási kampánya kudarcba fulladt

Nicolás Maduro, Venezuela szocialista diktátora a múlt hétvégén országos toborzási akciót hirdetett meg, hogy megerősítse a milíciát az Egyesült Államok állítólagos támadása ellen. A kampányt az állami televíziók és a rezsimhez kötődő médiacsatornák is erőteljesen népszerűsítették, az eseményt pedig a diktátor a haza védelmének ünnepeként mutatta be. Maduro szerint „az Egyesült Államok inváziót tervez” az ország ellen, és célja „a rezsim megdöntése”.

Venezuela hétvégi toborzási kampánya üres terekkel zárult, hiába hirdetett Maduro győzelmet. Az ellenzék bohózatnak nevezte az akciót.

Fotó: AFP

Venezuela és a propaganda

A hétvégi események után Maduro győzelmi jelentést adott ki.

Szombaton és vasárnap láttuk, ahogyan a világ elcsodálkozott az egyszerű férfiak és nők hazaszeretetén, akik minden korosztályból tömegesen vonultak be, hogy megvédjék földjüket, családjukat és hazájukat

– mondta a szocialista vezető. Hozzátette:

Az egész országban, északról délre, keletről nyugatra, zsúfolásig teltek a toborzóközpontok. Igazán lenyűgöző és nagyon megindító volt.

A hivatalos álláspont szerint a rendezvény olyan „csodálatos” volt, hogy a toborzást meghosszabbítják további két napra. A kormányzati kommunikáció mesterséges intelligencia által generált videókat is bevetett, amelyeken történelmi venezuelai alakok szólították fel a lakosságot a részvételre, más propagandaanyagok pedig Hugo Chávez örökségének védelmét és az „imperialista Egyesült Államok” elleni kiállást hirdették.

A nemzetközi sajtó és a helyi ellenzéki médiumok által közölt felvételeken üres tereket és elhagyatott toborzóállomásokat lehetett látni országszerte.

Számos településen, köztük a főbb városok központjaiban, gyakorlatilag senki sem jelent meg a milíciába való önkéntes belépésre. A Vente Venezuela, az ország egyetlen számottevő jobboldali pártja azt írta közösségi oldalán:

Nemhogy Hugo Chávez szülővárosában, a róla elnevezett téren sem tudták rávenni az embereket, hogy megjelenjenek ezen az újabb bohózatnak nevezett eseményen. Senki sincs velük; egyedül vannak. Végük elkerülhetetlen.

A helyi ellenzéki szervezetek szerint az állami propaganda és a valóság közötti szakadék látványos: a kormány a „nép összefogását” hirdeti, miközben a lakosság közönyösen fordul el a rezsim katonai felhívásaitól.