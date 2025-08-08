Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

„Az ukrán hadsereg egységeinél a forró nyárra jellemző problémák jelentkeztek: rossz minőségű ivóvíz és élelmiszer. Információink szerint egyes alakulatoknál a harckészültség 30 százalék alá esett a vérhas vagy egy ahhoz hasonló megbetegedés következtében” – írja Ria Novosztyi egy forrásra hivatkozva.

Kitört a vérhas az ukrán katonák egységeiben (Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU)

Szerinte a forró időjárás és a vízellátás minőségi problémái mellett más tényezők is befolyásolhatják az ukrán fegyveres erők járványügyi helyzetét az orosz ellenőrzés alatt álló régióban.

A bizonytalan életkörülmények és a járványügyi helyzet akár súlyos betegségek kitöréséhez is vezethetnek

– hangsúlyozta a forrás.

Az Origo korábban már többször is beszámolt arról, hogy Ukrajna Európa számára egy egészségügyi kockázati tényező. A leromlott infrastruktúra, a gyenge egészségügyi ellátás és a higiéniai hiányosságok jelentős kockázatot jelentenek, ám ezek csak részben magyarázzák, miért terjednek rohamosan a háború sújtotta országban olyan fertőző betegségek, mint a kolera, a HIV, a tuberkulózis vagy az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumok, amelyek hosszabb idő után akár újra felbukkanhatnak Európában. Szakértők szerint Ukrajna EU-csatlakozása komoly közegészségügyi veszélyt hordozhat, és akár az egész kontinensre kiterjedő járvány kialakulásához is vezethet.