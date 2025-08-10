Vitalij Klicsko: Csak az Oroszországgal folytatott tárgyalások vezetnek a békéhez

Vitalij Klicsko a Bild német lapnak adott interjújában beszélt arról, amit eddig csak kevesen mertek kimondani: az Oroszországgal folytatott tárgyalások – akár területi veszteségek árán is – lehetnek az egyetlen út a békéhez.

Fotó: AFP

– Államunkban, országunkban mindenki belefáradt ebbe a háborúba. Sajnos hatalmas árat fizettünk ezért a háborúért: hazafiaink, katonáink, polgáraink életét. Több száz város pusztult el. Ukrajna nagy részét Oroszország megszállta – fogalmazott a volt bokszbajnok, aki tárgyalásos megoldást szorgalmaz Oroszországgal, és kiemelte Donald Trump amerikai elnök jelentőségét a tárgyalásokon.

Sok múlik az amerikai elnökön; ő kulcsfontosságú személyiség a világban. De Putyin kezdte ezt a háborút, és csak Putyin állíthatja meg. Putyin jelenleg nem akar találkozni Zelenszkijjel, mondván, hogy erre nincsenek okai, és nincsenek megvitatandó kérdések. Az erőnk Ukrajna egysége az Európai Unióval és az amerikai elnökkel; ez sokkal erősebbé tesz minket

– fogalmazott Klicsko.

A Bild a területek átadásokról is kérdezte a kijevi főpolgármestert, aki szerint „túl korai még erről beszélni”, és ez nem az ő felelőssége, hanem inkább Volodimir Zelenszkij elnök ügye.

Nehéz döntéseket kell hoznia, mert vannak, akik soha nem lesznek hajlandóak országunk egy részét Oroszországnak átadni.

Klicsko szerint a helyzet meglehetősen nehéz annak kapcsán, hogy létrejöhet-e egy Zelenszkij–Putyin találkozó.

Mivel egy (ukrán) rendelet szerint nem szabad tárgyalásokat folytatni Putyinnal. Másrészt Putyin kijelenti, hogy Zelenszkij illegitim elnök, mivel a mandátuma már lejárt. De megoldást kell találnunk, és hiszem, hogy Zelenszkij, Putyin és Trump találkozni fognak. Úgy gondoljuk, hogy a találkozók nehezek lesznek, de továbbra is reméljük, hogy sor kerül rájuk

– fogalmazott.