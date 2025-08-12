Nem bír leállni Von der Leyen, csak épp senki nem kíváncsi a véleményére

Amint arról korábban beszámoltunk, pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború jövőjéről egyeztessenek. A csúcstalálkozó előtt Ursula von der Leyen az X-en tett közzé egy bejegyzést.

Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az EU üdvözli az amerikai elnök erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke megteremtésére Ukrajnában. Olyan békére van szükség, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, a szuverenitást és a területi integritást.

A tárgyalásokhoz tűzszünetre vagy az ellenségeskedések mérséklésére van szükség. Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajna jogát, hogy maga dönthesse el saját jövőjét”– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

A találkozót világszerte feszült figyelem kíséri, hiszen Moszkva várhatóan új követelésekkel állhat elő, míg Kijev egyértelműen elutasítja a megszállt területek feladását.