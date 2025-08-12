Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

Vlagyimir Putyin

Nem bír leállni Von der Leyen, csak épp senki nem kíváncsi a véleményére

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai és az orosz elnök pénteken Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán fogalmazta meg, milyen békét támogatna az EU. A mindenből kihagyottak koalíciója tehát ha élőben nem is tud beleszólni a folyamatokba, de kommentelve az X-en még véleményt formál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinUkrajnaDonald TrumpUrsula von der LeyenEurópai Bizottságbéke

Amint arról korábban beszámoltunk, pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború jövőjéről egyeztessenek. A csúcstalálkozó előtt Ursula von der Leyen az X-en tett közzé egy bejegyzést.

von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az EU üdvözli az amerikai elnök erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke megteremtésére Ukrajnában. Olyan békére van szükség, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, a szuverenitást és a területi integritást.

 A tárgyalásokhoz tűzszünetre vagy az ellenségeskedések mérséklésére van szükség. Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajna jogát, hogy maga dönthesse el saját jövőjét”– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

A találkozót világszerte feszült figyelem kíséri, hiszen Moszkva várhatóan új követelésekkel állhat elő, míg Kijev egyértelműen elutasítja a megszállt területek feladását.

Zelenszkij mindent megtesz a béke megakadályozása érdekében
Óriási bajban az ukránok: Putyin és Trump a békéről tárgyalnak, miközben az oroszok áttörtek a fronton
Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!