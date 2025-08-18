Trump Washingtonban meggyőzhetné Zelenszkijt a békéről – az EU hagyni fogja?

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Zelenszkij már Washingtonban van. Az ukrán elnök az Ovális Irodában fog egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán béke lehetőségeiről. Európai vezetők szintén Washingtonba utaznak, hogy csatlakozzanak a tárgyalásokhoz. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában találkozott Putyinnal, nagyobb egyetértést mutatott Moszkvával egy átfogó békemegállapodás elérésében, mint egy egyszerű tűzszünet megkötésében. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el Amerikába.

Trump és Zelenszkij Washingtonban tárgyal a békéről

Fotó: AFP

Trump: Szinte azonnal béke lehetne

Sajtóértesülések szerint az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a frontvonalon folyó harcokat, ha Ukrajna kivonul Donyeckből. Donald Trump közvetítőként továbbította az orosz elnök üzenetét Zelenszkijnek és európai vezetőknek. A javaslat komoly aggodalmat váltott ki Európában, miközben Zelenszkij várhatóan elutasítja Donyeck átadását. Putyin ajánlatáról hamarosan személyesen egyeztethet Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök. Órákkal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadná Volodimir Zelenszkijt, Trump közösségi oldalán üzent az ukrán elnöknek, mint írta: „nincs visszaút” a Krím-félsziget ügyében. Az amerikai elnök közölte, hogy az ukrán vezető

ha akarja, szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak,

de egy esetleges békemegállapodás részeként „Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz".

A „kihagyottak koalíciója” is úton van Washingtonba

Miközben az amerikai elnök a béketerven dolgozik és még azt is sikerült elérnie, hogy Putyin Alaszkába repüljön, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak, addig Európa továbbra is háborús készülődésben él. Trump törekvéseivel szemben Németország eltökélt a sorkatonaság visszahozatala mellett.

Zelenszkij amerikai útja előtt, vasárnap délután videókonferenciát tartott a „kihagyottak koalíciója”. Az egyeztetésre egy nappal azt követően került sor, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában folytatott tárgyalást többek között az orosz–ukrán háborúról. Írtunk róla, hogy az amerikai–ukrán egyeztetéshez a „kihagyottak koalíciója” is sietett csatlakozni. Zelenszkij mellett ott lesz Georgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is.

Az európai kontinensen a háborúpárti nyugati politikusok háborús pszichózisban szenvednek, és látszólag képtelenek kilépni ebből a fegyverkezésre épülő körből.

Manfred Weber régi álma az uniós sorkatonaság. A haderő bővítése körüli német viták közepette a balti államok már tovább is lépnének: Litvánia kész csapatokat küldeni Ukrajnába, de csak a megfelelő feltételekkel – mondta Gitanas Nausėda litván elnök. Nauséda úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az „kihagyottak koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében.

Mindig Ukrajna mellett állunk – ameddig csak szükséges

– hangzott el von der Leyen szájából. Az Európai Biztosság elnöke korábban ukrán védelmi termékek vásárlására szólította fel az Európai Unió tagállamait. A biztossági elnök szerint az ukrán gyártók modern, kiváló minőségű fegyverrendszerekkel rendelkeznek, amelyeket gyorsan és olcsón lehet szállítani. „Ugyanakkor gyártási kapacitásuk jelenleg csak 60 százalékban van kihasználva.” Szerinte pontosan arra van szükségük az EU-tagállamoknak, hogy a SAFE*-hitelekből közvetlenül Ukrajnától vásárolhatnak.

*A SAFE (Security Action for Europe) uniós program célja Európa védelmi képességeinek megerősítése a fegyvergyártásba történő beruházások révén. A program az uniós költségvetésből több milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít. A hitel futamideje 45 év, a türelmi idő 10 év. A kezdeményezést az Európai Bizottság 2025 márciusában terjesztette elő. Feltételei szerint a tagállamok védelmi projektek finanszírozására hiteleket igényelhetnek az Európai Bizottságtól, feltéve, hogy a termékek legalább 65%-a EU-országokból, Ukrajnából vagy az Európai Gazdasági Térségből származik.

Zelenszkij és az ukrán választások

Az elmúlt hetekben egyre több hír jelenik meg arról, hogy ki vehetné át Zelenszkij helyét. Fogy a levegő a foteljéhez ragaszkodó ukrán elnök körül. A háború utáni választásokon az ukrán választók nagyobb eséllyel szavaznak majd egy katonai vezető típusú jelöltre, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt hatalmas bizalom van – számolt be róla a Magyar Nemzet cikke. Az ukrajnai elnökválasztást eredetileg 2024 májusában kellett volna megtartani, ám Zelenszkij a hadiállapotra hivatkozva elhalasztotta. Kritikusai szerint ez a döntés valójában a hatalom megtartásáról szól – különösen annak fényében, hogy egyre több felmérés szerint egy valódi választáson Valerij Zaluzsnij, a leváltott és félreállított volt vezérkari főnök akár le is válthatná a hivatalban lévő elnököt.

Zelenszkij köszöni szépen, maradna elnök.

Az ukrán parlament 2025. július 17-én jóváhagyta az új miniszterelnök kinevezését, valamint az új kormány összetételét is. Az ukrán kabinet jelentős átalakuláson ment keresztül, számos miniszteri posztot új személyek töltenek be.