Putyin fokozza a nyomást Ukrajnán a washingtoni tárgyalások előtt – videó

Vlagyimir Putyin fokozza a nyomást Ukrajnán. Oroszország éjszakai bombázása legalább kilenc ember halálát okozta, órákkal a Fehér Házban tartandó, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket is felvonultató kiemelt jelentőségű csúcstalálkozó előtt – írja a Politico. Az augusztus 18-i, washingtoni csúcstalálkozó tétje hatalmas.

Putyin fokozza a nyomást Ukrajnán a washingtoni tárgyalások előtt

Fotó: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF / ANADOLU

Moszkva drónokkal és rakétákkal támadta Harkivot, Donyecket, Zaporizzsját és Odesszát vasárnap késő este és hétfőn hajnalban, lakóépületeket és más civil infrastruktúrát célozva – közölték helyi tisztviselők. Harkivban öt ember halt meg, köztük két gyerek, és legalább 17-en megsérültek – írta a régió kormányzója a Telegramon. Ukrajna állami katasztrófavédelme a közösségi médiában közzétett felvételeken mutatta be a harkivi támadás következményeit: egy lángoló lakóházat és a romok között dolgozó mentőcsapatokat.

🚨Will this ever end? This morning, Russians turned Kharkiv into a living hell



The occupiers deliberately struck a residential apartment block. The footage shows the horrific aftermath: fires broke out in apartments, parts of the building collapsed, and people are being pulled… pic.twitter.com/A7n4iuw0Gh — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Donyeckben legalább három ember vesztette életét az orosz csapásokban – közölte a régió kormányzója. Bár a terület nagy része, amely Oroszországgal határos, orosz megszállás alatt van, Ukrajna továbbra is létfontosságú védelmi állásokat tart fenn a régióban. A jelentések szerint Putyin múlt héten azt követelte, hogy Ukrajna adja át a teljes terület feletti ellenőrzést egy békemegállapodás részeként.

Russia attacked Ukraine with four Iskander-M ballistic missiles and 140 drones last night. Strikes were recorded in 25 locations across Donetsk, Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Odesa, and Kyiv regions.



▪️ In Zaporizhzhia, 17 people were injured, including a… pic.twitter.com/d8YqqK5GFp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2025

Zaporizzsjában a helyi hatóságok szerint egy gyermek meghalt és több ember megsebesült egy orosz támadásban, míg Odesszában az éjszakai bombázás tüzet okozott egy energetikai létesítményben.

A támadáshullám alig két nappal azután történt, hogy Putyin Alaszkában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel a háború befejezéséről tárgyalva. Ez volt az orosz vezető első személyes találkozója amerikai elnökkel Moszkva 2022 februárjában kezdődött teljes körű inváziója óta.

Mindig is fivéreinknek és nővéreinknek tekintettük és tekintjük továbbra is az ukrán népet

– mondta Putyin a csúcson, a három és fél éve indított, tízezrek életét követelő háborút „tragédiának” nevezve.

Washingtonban folytatódik, ami Alaszkában elkezdődött

Zelenszkij hétfőn Washingtonban tárgyal Trumppal, ahol több európai vezető is elkíséri, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök. Korábban írtunk róla, hogy Trump Washingtonban meggyőzhetné Zelenszkijt a békéről – az EU hagyni fogja?