Witkoff

A Hamász meghajolt Trumpéknak

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb sikert könyvelhet el Donald Trump amerikai elnök. A katonai nyomás hatására a Hamász palesztin terrorszervezet végül elfogadta Steve Witkoff amerikai különmegbízott korábbi javaslatát.
WitkoffIzraelHamász

Állítólag a Hamász palesztin terrorszervezet hajlandó elfogadni azt a tűzszüneti javaslatot, amelyet Steve Witkoff amerikai különmegbízott három hónappal ezelőtt terjesztett elő – írja a Breitbart amerikai hírportál. A javaslat értelmében a még életben lévő húsz izraeli túsz felét engednék szabadon egy 60 napos fegyvernyugvás fejében.

Netanjahu is belemehet az eredetileg Witkoff által felvetett javaslatba?
Netanjahu is belemehet az eredetileg Witkoff által felvetett javaslatba? (Fotó: AFP)

A palesztin terrorszervezet eredetileg elutasította Witkoff javaslatát, amely még egyes izraeliek számára is túl ambiciózusnak tűnt. 

A javaslat részletei szerint tíz élő túsz és tizennyolc elhunyt izraeli túsz holttestének szabadon bocsátásáért cserébe 60 napos tűzszünet, százhuszonöt életfogytiglani büntetésre ítélt palesztin terrorista szabadon engedése, ezeregyszáztizenegy, a jelenlegi konfliktus során őrizetbe vett gázai lakos szabadon bocsátása, valamint az ENSZ-en keresztül történő humanitárius segélyezés újraindítása lenne a feltétel.

A Hamász hétfőn jelezte az egyiptomi és katari közvetítőknek, hogy elfogadja a hasonló feltételeket tartalmazó javaslatot. Az időzítés valószínűleg nem véletlen: a terrorszervezet a jelek szerint igyekszik megragadni az utolsó esélyt, mielőtt az izraeli hadsereg behatolna az egyetlen megmaradt erősségébe, Gáza városába.

Az izraeli kormány egyelőre nem reagált hivatalosan a régi-új javaslatra, csak annyit közölt, hogy tudomásul vette a Hamász álláspontját, és hangsúlyozta, hogy a terrorszervezet katonai nyomás alatt áll.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kizárta, hogy olyan javaslatot fogadjon el, amely nem az összes túsz hazatérését és a Hamász teljes megsemmisítését jelenti. Azonban tekintettel a tűzszünetet és túszmegállapodást követelő tüntetésekre, a lap elképzelhetőnek tartja, hogy ő is belegyezik a javaslatba.

 

