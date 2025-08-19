A Hamász meghajolt Trumpéknak

Állítólag a Hamász palesztin terrorszervezet hajlandó elfogadni azt a tűzszüneti javaslatot, amelyet Steve Witkoff amerikai különmegbízott három hónappal ezelőtt terjesztett elő – írja a Breitbart amerikai hírportál. A javaslat értelmében a még életben lévő húsz izraeli túsz felét engednék szabadon egy 60 napos fegyvernyugvás fejében.

Netanjahu is belemehet az eredetileg Witkoff által felvetett javaslatba? (Fotó: AFP)

A palesztin terrorszervezet eredetileg elutasította Witkoff javaslatát, amely még egyes izraeliek számára is túl ambiciózusnak tűnt.

A javaslat részletei szerint tíz élő túsz és tizennyolc elhunyt izraeli túsz holttestének szabadon bocsátásáért cserébe 60 napos tűzszünet, százhuszonöt életfogytiglani büntetésre ítélt palesztin terrorista szabadon engedése, ezeregyszáztizenegy, a jelenlegi konfliktus során őrizetbe vett gázai lakos szabadon bocsátása, valamint az ENSZ-en keresztül történő humanitárius segélyezés újraindítása lenne a feltétel.

A Hamász hétfőn jelezte az egyiptomi és katari közvetítőknek, hogy elfogadja a hasonló feltételeket tartalmazó javaslatot. Az időzítés valószínűleg nem véletlen: a terrorszervezet a jelek szerint igyekszik megragadni az utolsó esélyt, mielőtt az izraeli hadsereg behatolna az egyetlen megmaradt erősségébe, Gáza városába.

Az izraeli kormány egyelőre nem reagált hivatalosan a régi-új javaslatra, csak annyit közölt, hogy tudomásul vette a Hamász álláspontját, és hangsúlyozta, hogy a terrorszervezet katonai nyomás alatt áll.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kizárta, hogy olyan javaslatot fogadjon el, amely nem az összes túsz hazatérését és a Hamász teljes megsemmisítését jelenti. Azonban tekintettel a tűzszünetet és túszmegállapodást követelő tüntetésekre, a lap elképzelhetőnek tartja, hogy ő is belegyezik a javaslatba.