Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova élesen bírálta a finn elnök, Alexander Stubb kijelentéseit az ukrajnai konfliktus rendezéséről. A finn államfő azt mondta, hogy megoldást lehet találni az ukrajnai válságra a második világháború idején – 1944-ben – kötött szovjet–finn fegyverszünet mintájára.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élesen bírálta a finn elnök kijelentését

Zaharova számon kérte a finn elnököt

Nagy kérdés, vajon Stubb megértette-e saját kijelentésének teljes poklát?

– fogalmazott Zaharova. Szerinte az a „tapasztalat”, amelyre a finn elnök hivatkozott, a Harmadik Birodalommal való együttműködést és a civil lakosság elleni bűnöket jelenti. Stubb az összehasonlítást augusztus 18-án tette, amikor Washingtonban találkozott az Egyesült Államok, Ukrajna és több európai ország vezetőivel a Fehér Házban.

1944-ben találtunk megoldást, és úgy gondolom, 2025-ben is találhatunk

– mondta korábban a finn elnök. Hozzátette, hogy országa azért vett részt a washingtoni tárgyalásokon, mert Finnországnak van tapasztalata az Oroszországgal való együttműködésben. Később azonban pontosított: a helyzetek hasonlóak, de nem úgy értette, hogy Ukrajnának semlegességet kellene vállalnia vagy területeket átadnia, ahogy Finnország tette 1944-ben.

Az akkori helyzet teljesen más volt. A célunk most egyértelműen Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megőrzése hosszú távon. Nincs hasonlóság a két szituáció között

– magyarázta Stubb.

Finnország és a világháborús pálfordulás

Zaharova emlékeztetett, hogy Finnország 1939–1940-ben, majd 1941–1944 között háborúban állt a Szovjetunióval. Hangsúlyozta, hogy Helsinki támogatta a náci Németországot, és három nappal a Barbarossa hadművelet kezdete után hadat üzent a Szovjetuniónak.

A finnek kulcsszerepet játszottak az északi hadseregcsoport támogatásában a leningrádi blokád idején – ez népirtás volt a szovjet nép ellen

– mondta a diplomata. Ugyanakkor Zaharova azt is elismerte, hogy Finnország 1944-ben álláspontot váltott: szakított Hitlerrel és a Szovjetunió oldalán harcolt a Lappföldi háborúban, és különbékét kötött Moszkvával, hogy elkerülje a teljes vereséget.

Ha Stubb tényleg a ’44-es példát követi, akkor neki is a közelmúltbeli náci szövetségesei ellen kellene fordulnia, és „ütni” a kijevi rezsimet

– fogalmazott Zaharova. Az 1944-es békeszerződés értelmében Finnország megőrizte szuverenitását, de vállalta, hogy nem folytat a Szovjetunió ellen irányuló politikát, és területe egy részét átadta a Szovjetuniónak – írja a lenta.ru

