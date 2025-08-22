Meglepő lépésre szánták el magukat Zelenszkijék

Jelentős változást jelentett be az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egyik legközelebbi bizalmasa a hivatal személyi állományában tervez átalakításokat.

Jermak tervét Zelenszkij is támogatja (Fotó: AFP)

A reform lényege, hogy az elnöki hivatal minden szintjén és részlegében jelentős számban alkalmaznának olyan személyeket, akik harctéri tapasztalattal rendelkeznek az orosz–ukrán háborúból. Az elképzelést az ukrán államfő is támogatta.

Ezek az emberek nem feltétlenül hivatásos katonák, sokan közülük önkéntesként csatlakoztak a haderőhöz a civil szférából – hangsúlyozta Jermak.

Ezek az emberek tudják, mit jelent a fegyelem, a felelősségvállalás és a bajtársiasság. De ami a legfontosabb: nem közömbösek

– emelte ki az elnöki hivatal feje.

Az elképzelés szerint a háborús veteránok jelenléte pozitívan befolyásolná a hivatal működését, hiszen „nem kifogásokat keresnek, hanem megoldásokat a célok elérésére”.

Példaként saját helyettesét, Pavlo Palisa ezredest említette, aki korábban a „Holodnij Jar” 93. gépesített dandár parancsnoka volt. Jermak szerint Palisa ugyanazzal a gyorsasággal, becsületességgel és elvhűséggel végzi munkáját a hivatalban, mint korábban a fronton.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője reményét fejezte ki, hogy ez a szemléletmód idővel az egész ukrán közigazgatásra kiterjed majd. Emellett arra buzdította az üzleti szférát, az IT-szektort és a kulturális intézményeket is, hogy alkalmazzanak háborús veteránokat, mert ez „erősebbé és igazságosabbá teszi a rendszert”.