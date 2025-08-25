Volodimir Zelenszkij most ugyanahhoz az eszközhöz nyúl a háborúban, amit korábban „szándékos, cinikus terrortámadásként” ítélt el – de akkor még Ukrajna volt az elszenvedő fél. Az elmúlt hetekben az ukrán erők többször is támadást indítottak a Brjanszk régióban futó Druzsba kőolajvezeték ellen, ami ellátási problémákat okozott Magyarországon és Szlovákiában. A két ország külügyminisztere emiatt közösen fordult az Európai Bizottsághoz panasszal. Most egy oroszországi atomerőmű lett célpont, miközben Brüsszel továbbra is hallgat.
Augusztus 24-én, Ukrajna nemzeti ünnepén, drónok csaptak le a Kurszki atomerőműre Oroszországban. A támadás során egy transzformátor megsérült, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos csökkenéséhez vezetett. A sugárzás szintje az erőmű területén és a környéken azonban nem lépte túl a megengedett értéket. Korábban Ukrajna a Barátság kőolajvezeték ellen is hajtott végre több támadást, amely veszélyeztette a régió, köztük Magyarország és Szlovákia energiaellátását.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán haderő továbbra is támadja az orosz energia-infrastruktúrát, annak ellenére, hogy Kijev hivatalosan visszafogottságot ígért. A helyzet hosszú ideje fennálló problémát jelez.
A Barátság kőolajvezeték ellen irányuló támadások komoly aggodalmat váltott ki Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. A magyar hatóságok mérlegelték a válaszlehetőségeket, miközben a nemzetközi nyomás is fokozódik. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ezekkel a támadásokkal célzottan befolyásolnák Budapest és az EU döntéseit.
Hivatalosan nem ismerik el, de az ukrán sajtó szerint a cél a magyar kormány „megleckéztetése”
– tette hozzá a szakértő. Bár a magyar miniszterelnök korábban jelezte, rövid idő alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kabinet a béke és a humanitárius támogatás fenntartását tartja elsődlegesnek.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is reagált az ukrán szabotázsra: a Barátság vezeték elleni ukrán támadások végső soron Ukrajnát is érintik. A Slovnaft finomító orosz dízelből fedezi az ország havi fogyasztásának körülbelül tíz százalékát, ami a háborús helyzetben komoly kockázatot jelent.
Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad
– fogalmazott. Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet ennek tiszteletben tartására.
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, felszólította Zelenszkijt, hogy állítsa le hazánk fenyegetését. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, a diplomáciai etikett szabályait figyelmen kívül hagyva, nyíltan lekezelő hangnemben bírálta a magyar tárcavezetőt az X közösségi oldalon.
Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.
Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk! – reagált az X-en Szijjártó Péter külügyminiszter
Tavaly év végén az ukrán elnök X közösségi oldalán panaszkodott arról, hogy Oroszország folyamatosan próbálja megbénítani Ukrajna villamosenergia-rendszerét azzal, hogy hatalmas légitámadásokat indít, hogy megtörje a sötétben, folyóvíz és fűtés nélkül maradt civilek akaratát.
Ez egy szándékos, cinikus terrortámadás volt a lakosság ellen. Minden rakéta az energetikai infrastruktúrát célozta
– írta közösségi oldalán az ukrán elnök.
Ukrajna szövetségesei Brüsszelben elfogadhatónak tartják, ha Kijev orosz kézben lévő energetikai létesítmények ellen hajt végre támadásokat, mondván, ezek az orosz háborús gépezetet bénítják. A kérdés adott, mikor fogják Kijevvel is betartatni az Európai Unió saját szabályát, hogy az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni?