Volodimir Zelenszkij most ugyanahhoz az eszközhöz nyúl a háborúban, amit korábban „szándékos, cinikus terrortámadásként” ítélt el – de akkor még Ukrajna volt az elszenvedő fél. Az elmúlt hetekben az ukrán erők többször is támadást indítottak a Brjanszk régióban futó Druzsba kőolajvezeték ellen, ami ellátási problémákat okozott Magyarországon és Szlovákiában. A két ország külügyminisztere emiatt közösen fordult az Európai Bizottsághoz panasszal. Most egy oroszországi atomerőmű lett célpont, miközben Brüsszel továbbra is hallgat.

Zelenszkij kettős mércéje felháborító

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ukrajna drónjai a Kurszki atomerőművet támadták

Augusztus 24-én, Ukrajna nemzeti ünnepén, drónok csaptak le a Kurszki atomerőműre Oroszországban. A támadás során egy transzformátor megsérült, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos csökkenéséhez vezetett. A sugárzás szintje az erőmű területén és a környéken azonban nem lépte túl a megengedett értéket. Korábban Ukrajna a Barátság kőolajvezeték ellen is hajtott végre több támadást, amely veszélyeztette a régió, köztük Magyarország és Szlovákia energiaellátását.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán haderő továbbra is támadja az orosz energia-infrastruktúrát, annak ellenére, hogy Kijev hivatalosan visszafogottságot ígért. A helyzet hosszú ideje fennálló problémát jelez.

A Barátság kőolajvezeték ellen irányuló támadások komoly aggodalmat váltott ki Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. A magyar hatóságok mérlegelték a válaszlehetőségeket, miközben a nemzetközi nyomás is fokozódik. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ezekkel a támadásokkal célzottan befolyásolnák Budapest és az EU döntéseit.

Hivatalosan nem ismerik el, de az ukrán sajtó szerint a cél a magyar kormány „megleckéztetése”

– tette hozzá a szakértő. Bár a magyar miniszterelnök korábban jelezte, rövid idő alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kabinet a béke és a humanitárius támogatás fenntartását tartja elsődlegesnek.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is reagált az ukrán szabotázsra: a Barátság vezeték elleni ukrán támadások végső soron Ukrajnát is érintik. A Slovnaft finomító orosz dízelből fedezi az ország havi fogyasztásának körülbelül tíz százalékát, ami a háborús helyzetben komoly kockázatot jelent.

Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad

– fogalmazott. Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet ennek tiszteletben tartására.